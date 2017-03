Kapela Jablkoň si s dobříšskými posluchači rozumí

Dobříš - Originální muziku na pomezí folku, jazzu, popu, klasické hudby a rocku hraje kapela Jablkoň. Muzikanti Michal Němec, Martin Carvan, Johnny Jůdl, Petr Chlouba a Marie Puttnerová ji představí v pátek 24. března od 20.30 hodin v dobříšském kulturním domě. Vstupné v předprodeji vyjde na 140 korun, na místě bude o 20 korun vyšší.

JABLKOŇ. Hrají rádi, hrají s nadšením. Jejich koncerty jsou neopakovatelným zážitkem.Foto: Deník/Miroslav Kucei



„V Dobříši hrajeme od jablkoňského pradávna. Kolikrát to bylo nevím, ale nejméně několikrát. Pradávno je bohužel nejpřesnější časový údaj, kterého jsem schopen. Ingo Bellmann by to asi měl někde poznamenané, ale já na ty historické věci nemám poznámky ani hlavu. Ale kam vzpomínky sahají, atmosféra zde byla vždycky dobrá, rozuměli jsme si," vzpomíná s úsměvem zakladatel skupiny, zpěvák a kytarista Michal Němec.

Ten si z posledních dobříšských vystoupení pamatuje nejen výbornou atmosféru v sále, ale dokonce i šatnu a pivo. „Všechno dobré, proto se tam vracím rád. Také jsme hráli na Zámku Dobříš, bylo dost času si ho prohlédnout a je moc krásný. Tamní vystoupení bylo spíše komorní, ale zároveň zvláštně velebné a vznešené," dodává Michal Němec.

Jablkoň koncertuje od konce sedmdesátých let a začátky si kapela odbyla na Pražských jazzových dnech, Valašském špalíčku a dalších akcích, kde příliš nezáleželo na žánrovém škatulkování, neboť její produkce byla a je nezařaditelná. S naprostou přirozeností se pohybuje mezi písničkáři, jazzmany či rockery. Prosadila se i v zahraničí a dodnes slaví úspěchy v Německu, Belgii a Francii.

Kapela v letošním roce slaví čtyřicáté narozeniny, takže Dobříš je součástí oslavného turné. „Jsme prostě lepší, čtyřicítka je přeci ideální věk. I Maruška to tak cítí, přes to, že je o dost mladší než Jablkoň," tvrdí frontman, který na koncertě představí nové album s názvem Vykolejená. Z něj by měla skupina zahrát jedenáct skladeb.

Autor: Karel Souček