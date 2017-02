Kauza teplárna: Shoda na znaleckém posudku. Významný posun, tvrdí starosta

Příbram - Přes šestnáct let je příbramská teplárna v konkurzu a spor s městem o majetek stále nekončí. Přestože se vedení radnice snaží věc dokončit, kauzou se stále zabývají právníci. Před soudem se obě strany dohodly na tom, jaký je zapotřebí znalecký posudek.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Drahomír Stulír



"Ale tomu, kdo ho vyhotovit měl, se do toho nechce. Prostě, jakmile bude vyhotoven znalecký posudek, tak se sejde výbor věřitelů a bude pokračovat v jednání o prodeji teplárny a majetku jako celku," považuje dohodu na posudku za důležitý posun v kauze starosta Příbrami Jindřich Vařeka.

Také čtěte: Na kole do práce: letos se poprvé k akci přidá Příbram

Jakmile se objeví znalecký posudek, budou se k němu vyjadřovat zastupitelé s tím, zda mají zájem prodat majetek teplárny jako celek nebo zda se má nějakým způsobem drobit.

Dříve patřila celá teplárna městu, nyní mu patří podle vedení radnice už jen pět procent akcií. „Od té doby, co má Příbram teplárnu, tak jen platíme. Nikdy jsme nic nedostali. I to málo, co jsme za prodej akcií dostat měli, tak ani to jsme nedostali. Jen úřadu pro cenné papíry jsme zaplatili za převod ceniny asi 700 tisíc," řekl loni na jaře Vařeka, kdy už původně očekával, že kauza s teplárnou bude vyřešená.

Nepřehlédněte: Příbram hladoví po strážnících, odchází za lepším výdělkem

Jen odměny za právní služby v období, kdy se právníci chopili kauzy po letech stagnace, se podle starosty vyšplhaly na více než milion korun, ale pořád se jedná o majetek v hodnotě jedné miliardy.