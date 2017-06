Každá pomoc zraněnému zanechá stopu, říká učitelka zdravotníků

Příbram /ROZHOVOR, FOTOGALERIE/- Výborným pomocníkem při zdravotnických soutěžích jsou maskovaná zranění, se kterými pomáhá příbramský Český červený kříž. S ním je v úzkém kontaktu Jaroslava Soukupová, odborná učitelka mladých zdravotníků. Ve volné chvíli jsme ji vyzpovídali.

V čem je soutěž pro žáky dobrá?

Je dobré, že se dostanou do „reálné" situace. Ve výuce se naučí teorii, zkouší si v hodinách praxi, ale toto je pro ně už jakási reálná situace, kde musí použít všechno dohromady.



Dá se říct, že někdy je reakce žáků nesmělá, jak byste to hodnotila?

Sice musím domaskovávat zranění, ale jak sleduji dění, to je právě ono. To, co zatím jen slyšeli a zkoušeli v hodinách a leckdy tomu nevěří, tak tady to vidí „na živo".



Vítězové postupují?

Oceňují se první tři místa s tím, že nejlepší družstvo Zdravotnického asistenta příští rok jede na celorepublikovou soutěž do Lhotky u Mělníka, kdy už z nich budou třeťáci. Tu první pomoc ale mají právě ve druhém ročníku a mnoho zapomenou. Před tou soutěží se proto snažíme si všechno zopakovat.



Co je pro zasahující nejhorší?

Šok a orientace. Posouzení situace. Kolik mám zraněných, co se tam stalo, komunikace. Teorii a praxi mívají nacvičenou dobře, ale někdy zapomínají skloubit všechno s tím, že musí komunikovat, občas nevědí, co mají říkat do telefonu dispečerovi záchranky.

"U kousnutí hadem se už nedoporučuje vysávání rány, jako dříve. Pokud máme u sebe vodu nebo blízko potok, omýt ránu. Už se neškrtí, ale stačí ránu obvázat a doporučuje se minimum pohybu, aby jed nekoloval v krevním oběhu."



Tady u té modelové situace sedí po nehodě s cyklistou za volantem auta zraněná žena. Žáci ji vytahují ven a pokládají na zem. Jak by se měl zachovat laik?

Záleží na konkrétní situaci. Pokud by ta osoba nebyla v ohrožení požáru, výbuchu auta a podobně, pak je lepší ji ponechat, ptát se, komunikovat a volat odborníky.



Potkala vás někdy reálná nehoda, při níž jste musela pomáhat?

U autonehody jsem se naštěstí neocitla, ale drobná zranění o dovolené, tak to párkrát ano.

Jaký je to pocit?

Je to šok i pro člověka, který se tomu věnuje. Zanechává to určitou stopu. Musí se do toho jít s tím nejlepším nasazením, i s těmi pomůckami, které u sebe člověk má.



Začíná doba prázdnin, dovolených, většího pohybu, sportování a tak. Co je dobré mít neustále u sebe?

Zdravotníci u sebe nosívají kapesní nůž, rukavice, leckdy i resuscitační roušku (i když teď už se používat nemusí, stačí masírovat srdce), igelitový sáček. A použít lze někdy to, co máme na sobě.

Když vyrazíme do přírody, může nás uštknout had. Co má třeba dvojice laiků udělat?

U kousnutí hadem se už nedoporučuje vysávání rány, jako dříve. Pokud máme u sebe vodu nebo blízko potok, omýt ránu. Už se neškrtí, ale stačí ránu obvázat a doporučuje se minimum pohybu, aby jed nekoloval v krevním oběhu. A samozřejmě psychická podpora a snažit se přivolat pomoc. V našich podmínkách se dospělý a zdravý jedinec nemusí obávat, že by uštknutí zmijí nepřežil.