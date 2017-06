Knihovna, nebo spolky? Město stále neví

Příbram – V okruhu od Zbraslavi přes Příbram do Rožmitálu, Rokycan a zpátky do Zbraslavi žila řada významných, ale i méně proslulých osobností, o jejichž existenci neměla a nemá spousta lidí z regionu ani ponětí. Zhruba 120 z nich si příbramský profesor a spisovatel Josef Fryš vybral do své nové knihy, která spatří světlo světa v posledních červnových dnech.