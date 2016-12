Region - Středočeský kraj chce řešit spor kolem destinačního managementu v Brdech, kde se touto oblastí plánují zabývat dvě organizace s podobným názvem. Jde o Destinační společnost Brdy, kterou prosazuje město Příbram, a Destinační agenturu Brdy, která je organizační složkou ekologického centra Orlov. Podle hejtmančina náměstka pro cestovní ruch Víta Rakušana (STAN) by se síly starající se o rozvoj turistiky v Brdech neměly tříštit. Kraj k tomu chce svolat jednání, řekl Rakušan ČTK.

CHKO Brdy - Jordán.Foto: Karel Hutr

Aby destinační management, tedy koordinace cestovního ruchu, nabídka turistům, propagace a marketing, v Brdech kvalitně fungoval, měl by být podle Rakušana jeden a mít jasnou koncepci a vizi. Hejtmanství ale podle náměstka nemůže nikomu přikazovat, co má a nemá zakládat.

"My v této chvíli chceme sehrát jakousi roli mediátorů a pokusit se obě organizace přivést k jednomu jednacímu stolu na krajském úřadě," uvedl Rakušan. Jednání by se kromě něj měla zúčastnit hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a radní pro životní prostředí Ivo Šanc (STAN).

Příbramští zastupitelé před týdnem schválili založení a stanovy Destinační společnosti Brdy. Projednání návrhu provázela ostrá výměna názorů mezi starostou Jindřichem Vařekou (ANO) a opozičním zastupitelem za Šanci pro Příbram Vladimírem Králem, který je ředitelem ekologického centra Orlov. Podle Vařeky ekocentrum "obalamutilo" starosty brdských obcí, kteří začali váhat s přistoupením do Destinační společnosti Brdy.

Král nařčení odmítá. ČTK řekl, že ho vznik konkurenční destinační společnosti překvapil. "Pravda je taková, že teoreticky může vzniknout druhá, třetí, čtvrtá, pátá agentura, ale jeví se nám to jako nesmysl. Město Příbram jsme několikrát oslovovali s nabídkou partnerství. Osobně si myslím, že by mělo to partnerství přijmout," uvedl. Vařeka poukazuje na to, že agentura je jen organizační složkou Orlova a nemá právní subjektivitu. "Nikdy jsem neslyšel o něčem konkrétním, co by tato agentura pro rozvoj turismu udělala," tvrdí.

Destinační společnosti vznikají po celé zemi a rozvíjejí je obce spolu s podnikateli a organizacemi zabývajícími se cestovním ruchem. Hlavními přínosy jsou vytvoření jednotné koncepce pro celý region, jednodušší přístup k financování rozvoje turistiky, vytvoření značky regionu a spojení subjektů, které mají zájem o spolupráci.