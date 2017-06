Kraj dal provozovateli nemocnice poslední šanci

Sedlčany/Praha - Na Krajském úřadu Středočeského kraje mělo v úterý padnout konečné rozhodnutí, zda společnost Vamed Mediterra provozující městskou nemocnici v Sedlčanech obnoví po pěti měsících činnost interního oddělení nebo ne.

„Zástupci Vamed Mediterra nám přiblížili všechny své aktivity, které směřují k obnovení akutních interních lůžek v sedlčanské nemocnici od července letošního roku. Pozitivní výsledek ale nemohli potvrdit," uvedl po jednání Martin Kupka, náměstek hejtmanky pro zdravotnictví.

Středočeský kraj ve spolupráci s městem Sedlčany a VZP prodloužili společnosti prostor pro jednání a hledání lékařů do poslední možné chvíle a k finálnímu rozhodnutí se potkají ještě ve středu. „Zástupci společnosti se nevzdávají naděje, že se jim potřebné lékaře podaří sehnat," sdělil Kupka. Zároveň potvrdil, že rozpracovaná je i záložní varianta pro případ, že by se to společnosti nepodařilo. Ta by měla spočívat ve významném posílení ambulantní péče, vzniku nových expektačních lůžek a posílení ordinačních hodin. Kraj po uzavření interního oddělení posílil výjezdové pracoviště záchranné služby a v případě záložní varianty by přibyla od července další posádka záchranky.

Starosta Sedlčan Jiří Burian k úternímu jednání řekl své stanovisko. „Podtrhl jsem, že trvám na znovuotevření interního oddělení, a to i s odkazem na usnesení zastupitelstva města. Příští zastupitelstvo svolávám na 19. června a vyzval jsem náměstka Kupku a především zástupce Vamedu Mediterra, aby se jej zúčastnili," sdělil. Vysvětlil také, proč poskytli provozovateli nemocnice ještě poslední šanci: „Vamed Mediterra sdělili, že dost významné jednání o získání odborných lékařů povedou ještě 29. a 30. května."

Dále upozornil, že pokud by se interní lůžkové oddělení podařilo znovu otevřít, není ještě vyhráno. „Položme si otázku, co bude dál. Situace v českém zdravotnictví je všeobecně velmi špatná. Smlouva VZP s Mediterrou končí 31. prosince tohoto roku. Zcela určitě vím, že se smlouvy nebudou prodlužovat na pět let, jako to bylo dosud. VZP hovoří o ročním prodloužení. I kdyby se tedy interní lůžkové oddělení od července znovu otevřelo, nesmíme zapomínat na ambulantní část. I kdyby obojí mělo fungovat paralelně," dodal.

Marie Břeňová