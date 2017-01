Krčínova cyklostezka povede pěti katastry

Sedlčany - Padesát až sedmdesát milionů korun by podle odhadu tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska Štěpánky Barešové mohlo stát vybudování Krčínovy cyklotrasy v délce 14,47 kilometru.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Má spojovat města Sedlčany a Sedlec-Prčici a vést přes katastr Kosovy Hory, Nedrahovic, Jesenice a území Sedlce-Prčice. „Slíbila jsem si, že cyklotrasa bude za čtyři roky hotová, to znamená v roce 2021. Všichni se tomu zatím smějí, já se ale o to pokusím," říká Barešová. Zároveň dodává: „Nyní na Krčínově cyklotrase opravdu intenzivně pracuji. Dostali jsme se do další fáze projektu, a to díky vzorné práci starostů dotčených katastrů Sedlčany, Kosova Hora, Nedrahovice, Jesenice a Sedlec-Prčice. Odvedli neskutečně velký kus práce při jednání s vlastníky pozemků. Díky tomu se posouváme dále. Nyní připravujeme žádost na město Sedlčany, abychom mohli zahájit územní řízení k liniové stavbě Krčínovy cyklotrasy. To znamená, že v tuto chvíli už máme souhlasy většiny institucí, které se k této stavbě musí vyjádřit, abychom mohli pokračovat," říká.

A těch není málo. Namátkově jmenuje České energetické závody, Středočeské vodovody a kanalizace, plynárenskou společnost, Povodí Vltavy, a jiné. „V první vlně se nám Městský úřad Sedlčany k této stavbě již vyjádřil. Nyní od nás jednotlivé odbory k vydání souhlasu požadují další podklady a závazná stanoviska. Půjde o zásah do významného krajinného prvku a projekt musí splňovat předpisy podle vodního i lesního zákona a další legislativy," připomíná tajemnice.



„Je to moje první takto obrovská stavba, navíc jsem ´amatér´ a zpracování veškeré agendy není nic jednoduchého," nepopírá. „Na počátku jsme museli požádat Krajský úřad Středočeského kraje, aby vůbec rozhodl, který stavební úřad se bude projektem zaobírat. Tím, že jde o stavbu, která vede přes několik katastrů, nebylo to zcela jasné. Rozhodovalo se mezi stavebními úřady v Petrovicích, v Sedlčanech a v Sedlci-Prčici. Na vyjádření, že to budou Sedlčany, jsme čekali jeden měsíc," podotýká tajemnice.



Prvním krokem bylo zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Tím druhým je zpracování projektové dokumentace k vydání stavebního povolení.

Tajemnice zdůrazňuje, že si velmi cení spolupráce se starosty a nejde jen o symbolickou poklonu. „Když se podíváme na dotčené pozemky, přes které stavba povede, vidíme, že starostové obcí museli jednat s desítkami vlastníků, zda vůbec cyklotrasa přes jejich pozemky nebo v jejich těsné blízkosti může jít. Uzavírali s nimi smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouvy, smlouvy o směně pozemků atd. Kromě toho je samozřejmě velká část pozemků i obecních."



Barešová nepopírá, že na každém katastru se vyskytuje problém. „Pokud nebyl řešitelný, snažili jsme se trasu odklonit. Je pravdou, že původní záměr Krčínovy cyklostezky byl, aby vedla podél Sedleckého potoka. Tuto variantu jsme museli opustit, protože byla neprůchodná. Proto je pozměněná s tím, že vede až k Meznému, k Hulínu,… tím ale trasa nepřestane být atraktivní," myslí si.

Až se tajemnice „prokouše" bujnou administrativou, bude zbývat „jediné" – sehnat potřebné miliony korun k realizaci.

Marie Břeňová