Krmením mohou návštěvníci zvířata v malé zoo zabít

Příbram /FOTOALERIE/ - Na ovce kamerunské, ale nově i na muflony se mohou zájemci přijít podívat do příbramského Lesoparku Litavka. V prostoru za fotbalovým stadionem již od loňska funguje neveliká obora s těmito zvířaty.

Pro výletníky bylo poblíž vybudováno i posezení a altán s krbem a také skluzavka pro nejmenší děti. Po otevření naučné stezky v roce 2015 začaly rodiny s dětmi, turisté i cyklisté tento krásný přírodní kout kousíček za městem hojně využívat.



Zoo koutek z kůlů a pletiva je velký zhruba 2 000 metrů čtverečních. „Uvnitř malé obory jsou i drobné dřevostavby, jako krmelec, slanisko a stáj sloužící ke krmení a chovu těchto zvířat,“ přibližuje ředitel Městských lesů Příbram František Chytka s upozorněním na to, aby návštěvníci zvířata rozhodně nekrmili, i když to mohou myslet dobře. Nevhodné krmivo se zvířatům často stává osudným. Přinejmenším způsobí nemoc, v horším případě smrt zvířete.



„Pokud budou mít rodiny s dětmi přesto touhu nějaká zvířata nakrmit, ať přijedou za divočáky na Oboru Skorotín nedaleko Trhových Dušníků,“ doplňuje ředitel městských lesů. Ve skorotínské oboře jsou kromě divokých prasat, která se jako jediná krmit můžou, také daňci a mufloni. „Divočáci jsou všežravci a tak jim, na rozdíl od býložravých ovcí a muflonů, jen tak něco neublíží,“ vysvětluje dále ředitel.



Návštěvníci lesoparku také s oblibou využívají zázemí altánu s krbem. Tam je možné si opéci například špekáček nebo ogrilovat masíčko. V okolí altánu jsou lavice, stoly a odpadkový koš na směsný odpad, nedaleko jsou také umístěny kontejnery na tříděný odpad.



„Naším záměrem bylo na tomto místě vytvořit takové zázemí a atraktivní prostor pro to, aby se stal dalším oblíbeným místem pro výlety Příbramanů, a to se nám, myslím, podařilo,“ uvedl místostarosta města Příbram Václav Švenda. Zároveň upozornil i na fakt, že koutek vznikl za podpory společnosti EKO-KOM. „Aby nám kolem posezení zůstalo trvale příjemné prostředí, měli by návštěvníci a zejména ti, kteří na místě pořádají pikniky, svůj odpad vytřídit do nedalekých kontejnerů na papír, plast a sklo,“ dodal místostarosta s dovětkem, že když budou občané svůj odpad třídit, kapacita košů na směsný odpad kolem krbu bude dostačující.

O naučné stezce v Lesoparku Litavka

Naučná stezka, kterou lemují informační tabule se dvanácti zastaveními, se nachází na jihozápadním okraji města Příbrami v údolí říčky Litavky. Otevřena byla na podzim roku 2015. Výchozím místem stezky je parkoviště u fotbalového stadionu FK Příbram, anebo v opačném směru osada s názvem Vysoká Pec u Vysokopeckého rybníka, tzv. Pecováku.



Jedná se o zákoutí zajímavé jednak z hlediska přírodovědného i historického, ale souvisí také s hornickou činností. Naučná stezka vznikla ve spolupráci Města Příbram, občanského sdružení Ochrana fauny a za vydatné pomoci Hornického muzea Příbram a Státního okresního archivu Příbram.



Dvanáct zastavení poskytuje návštěvníkům nejen informace o fauně, flóře, či o místech, kde se před stovkami let zpracovávala stříbrná ruda, ale na své si přijdou i děti, které mohou v rámci putování plnit různé zábavné úkoly. Skluzavku před oborou věnovala sponzorským darem společnost Eko-kom.