Krytý bazén jev Sedlčanech stále hudbou budoucnosti

Sedlčany - Veřejné koupání je v Sedlčanech stále slabým článkem občanské vybavenosti a ještě nějaký rok bude. Místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel nepopírá, že krytý bazén zůstane nadále hudbou budoucnosti.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/David Taneček



K tomuto závěru opětovně došli na únorovém jednání členové městské rady, kdy zvažovali tři varianty. „V průběhu loňského roku jsme získávali zkušenosti v jednotlivých městech České republiky. Krytý bazén je pro nás nereálná investice. Nejsou vypsány pro tento typ staveb žádné dotační tituly," zdůvodňuje místostarosta, že na 100 milionů korun – což je odhadnutá částka na jeho stavbu, město pouze z vlastních prostředků nedosáhne.

„Provozní ztráty jednotlivých krytých bazénů se podle našeho zjištění pohybují v od třech do pěti milionů za rok. Návštěvnost bývá poměrně malá. Je to zařízení, které trvale odčerpává prostředky z rozpočtu," tvrdí.

Také čtěte: Dělostřelci zdolávali ledovou stěnu

Radní se zabývali také návrhem zastupitele Rostislava Hefky, který vloni upozornil, že některá města provozují biotopová koupaliště. „Pro biotopový bazén nenacházíme v Sedlčanech území dostatečně velké, které by bylo v majetku města," argumentuje Hölzel . Areál bývalého koupaliště u kotliny podle sdělení Hölzela potřebné parametry nemá.

„Pokud by v této lokalitě měl být bazén rozměrově menší než je stávající, tak přibližně stejně velká plocha je potřeba na laguny s čistícími rostlinami, přes které se voda neustále přečerpává a po pročištění znovu stéká do bazénu. Když je delší dobu horké počasí, tak biotop přestane fungovat. Obrovskou nevýhodou by bylo napojení na sítě a nešlo by zde vyřešit ani splaškovou vodu. A umístit tam jímku a splaškovou vodu vozit na čistírnu odpadních vod by byl obrovský problém," vypočítává zápory.

„Není pravdou, že pořizovací náklady u tohoto typu koupaliště jsou výrazně levnější. Dobřany pořídily biotopové koupaliště například za 33 milionů korun, obdobně investovaly Borovany," uvádí příklady. Inspiraci hledali zástupci radnice také v přírodním otevřeném bazénu v nedalekém Milevsku. „Tam byly pořizovací náklady 22 milionů," říká místostarosta.

„Rada se shodla zatím na řešení, které zohledňuje finanční možnosti města a hlavně prostorové. Chceme, aby veřejné koupaliště bylo i pro veřejnost dostupné a existovala tu možnost napojení na sítě. Nejvhodnější se pro jeho stavbu jeví území mezi zimním stadionem a dokončovaným hřištěm s umělým povrchem ve Zberazské ulici. Napojitelnost na sítě je zde dobře řešitelná. Přes léto by mohli navíc návštěvníci využívat parkoviště u zimáku, místo je také v dobrém dosahu z centra města. Sociální zázemí by mohlo být společné i pro hřiště s umělou trávou," sděluje místostarosta s tím, že bazén by mohl mít minimální rozměry 10 krát 20 metrů.

Nepřehlédněte: V Brdech budou v příští sezoně běžecké tratě

Připouští, že milevské přírodní koupaliště má dvojnásobné rozměry a kapacitu 6500 kubíků vody. „Každý kubík navíc by představoval nemalé náklady na filtraci. Stačí si pronásobit v případě Sedlčan každý kubík pitné vody 75 korunami," upozorňuje zároveň, že i u filtrovaných bazénů je nutné nejméně třikrát za sezónu vodu vyměnit.

„V Milevsku představují ztráty přibližně 750 tisíc korun ročně," vypočítává.

„Jedním dechem dodává, že zatím vyslovuje jen názor radních, kteří považují po posouzení všech možností území u zimního stadionu za nejvhodnější. „V letošním roce bude vypracována studie a teprve potom bude možné jednat konkrétně o reálné možnosti výstavby," dodává.

Autor: Marie Břeňová