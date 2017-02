Kvalitní zemědělská půda má přednost před výstavbou

Sedlčany – Sedlčanští zastupitelé v územním plánu města, který byl zpracován v roce 2013, neudělali dosud ani jedinou změnu. Nyní se k úpravě tohoto dokumentu, který obsahuje základní koncepce rozvoje území obce, chystají.

Místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel připomněl, že je zpracován nejen pro Sedlčany, ale také pro jeho osady – od Štilečku, přes Libíň až po Sestrouň a určuje zásady udržitelného rozvoje, které nelze obejít. V území regulovaném územním plánem tak například nemůže být umístěna taková stavba, která by byla v rozporu s podmínkami stanovenými územním plánem.

„Nikdy jsme nebyli zastánci častých změn, protože administrativní proces změny je zdlouhavý a trvá až dva roky, než projde připomínkovými řízeními. Měnit územní plán kvůli každé jednotlivé žádosti nepovažujeme za rozumné. Již v loňském roce jsme ale avizovali, že se nám hromadí žádosti o doplnění, změnu nebo úpravu stávajícího územního plánu. Do konce roku byl čas žádosti podávat na odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Sedlčany, kde referenti všechny žádosti zpracovali do tabulkového přehledu," informoval místostarosta.

Městská rada z 35 podnětů, které z 95 procent přišly od občanů, doporučila 28 žádostí.

„K sedmi zbývajícím žádostem jsme nedali kladné stanovisko, protože šlo o požadavky obyvatel na rozšíření územního plánu o další lokalitu pro zástavbu rodinnými domy, ale na kvalitní zemědělské půdě. Dopředu je jasné, že je taková změna územního plánu neprůchodná. Ze zákona je toto území označeno, že jde o chráněný zemědělský půdní fond. To znamená, že je tam zemědělská půda o vyšší bonitě, která by se do územního plánu mohla zahrnout pouze v případě, že by šlo o vážný veřejný zájem, který je ochraně zemědělské půdy nadhodnocen," vysvětlil místostarosta s tím, že se zvýšenou ochranou zemědělské půdy osobně souhlasí.

Přípomínky na hlučnost

„Je naprosto šílené, když denně Česká republika ztrácí 14 hektarů zemědělské půdy," dodal.

Ke změnám, které radní doporučují a týká se průmyslové zóny, je žádost firmy těžící v lomu Deštno.

„Jde o požadavek rozšířit dobývací území směrem k Sedlčanům. Na radě města jsme se dohodli, že k tomu dáme souhlas, protože jde o lom v nejbližším okolí, který není bezprostředně u zástavby," sdělil Hölzel.

Připomněl, že v minulosti byly připomínky na hlučnost dobývacích prostor v Solopyskách, ale to v případě Deštna nehrozí.

„Tento lom má výhodnou polohu, je dostatečně vzdálen od Sedlčan i od Solopysk a ještě přiléhá k silnici I/18. Není zde ani dopravní problém jako u lomu Štileček, kde je zatěžováno zvýšeným průjezdem nákladních automobilů obyvatelstvo Třebnic a Solopysk" dodal.

Upřesnil, že rozšíření dobývacího území se týká území o výměře tří hektarů.

Nyní budou mít zastupitelé přibližně měsíc času k prostudování všech žádostí o změnu územního plánu. Na program jednání se materiál dostane až v pondělí 20. března. Potom je odešle k posouzení dotčeným orgánům, aby posoudily dopad na životní prostředí.

„Vyjadřovat se bude i hygiena, báňský úřad a další instituce. Finální stanovisko dává Krajský úřad Středočeského kraje," upřesnil stručně místostarosta další postup.

