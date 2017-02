Kvůli opravě mostu už je uzavřená silnice

Příbram – Přípravy na opravu mostu na Skalce začaly. Silnice na Dlouhou Lhotu je uzavřená. Řidiče musejí počítat s uzavírkami a objížďkami.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Lidé, kteří cestují ráno do práce po dálnici D4, mohou očekávat změny v trase. Schyluje se totiž k opravě mostu na Skalce u Příbrami. Od pondělí je kvůli stavebním přípravám uzavřená silnice vedoucí z okružní křižovatky na Skalce do Dlouhé Lhoty. „Objízdná trasa ve směru od okružní křižovatky bude vedena po silnici č. I/18 ve směru na Sedlčany do obce Višňová a odtud po silnici č. III/11816 do obce Ostrov a dále po silnici č. III/10227 do obce Dlouhá Lhota. Objízdná trasa z Dlouhé Lhoty bude vedena po stejné trase v opačném směru," stojí v oznámení.

Most na Skalce je v havarijním stavu a jeho oprava potrvá půl roku. Zároveň s výstavbou nového mostu je v plánu dokončení aktuálního prodlužování D4. Dodělat zbývá úseky v celkové délce 36 kilometrů. Budování R4, nynější D4, pro někoho strakonické silnice, začalo v roce 1969, do Skalky u Příbrami vede od roku 1989. „Kapacita té okružní křižovatky je navržena tak, aby řešila dopravu Příbram – Sedlčany a místní dopravu z Dubence. Tím, že se tam převede doprava ze Strakonické, je jasné, že ta kapacita stačit nebude – a bude problém tam projet hlavně ve špičkách," sdělil před nedávnem technický dozor stavby Jan Paclík. Větší problém proto nastane pro ty, kteří svou ranní cestu začínají v Příbrami, přednost totiž budou mít řidiči jedoucí od Prahy.

Čtěte také: Jízda po dálnici bude problém v obou směrech