Lékařka Drábková: Příbramská nemocnice je vlajková loď v moderních metodách

Příbram - Přednáškový sál a předsálí příbramské nemocnice se ve středu dopoledne hemží bílými plášti a lidmi, kterým před jménem nechybí lékařský titul a mnoho z nich pracuje pro renomovaná pracoviště. Koná se další ročník Kadeřábkova dne a tématem je onemocnění ledvin 21. století.

Sál je při přednáškách téměř nepřetržitě plný. Vyslechnout si zkušenosti odborníků, podebatovat, přidat své, vyměnit si názory, využili nejen zaměstnanci příbramské nemocnice, ale také lékaři ze Sedlčan nebo Dobříše.

Semináři předsedala lékařka Jarmila Drábková, milá a pravidelná tvář této oblíbené akce. Hned po úvodu se stala držitelkou Čestné medaile Františka Kadeřábka.

"Do Příbrami jsem jezdila už za minulého režimu, kdy byli krajští anesteziologové, kdy tu zahajovali ARO, kdy tu začínala záchranná služba, jezdila jsem sem jako krajský středočeský odborník. Už tehdy jsem k Příbrami měla k Příbrami neobyčejný vztah. Lékaři tu byli v přední linii, která se organizovala. Potom se to samozřejmě změnilo, ale i teď je potřeba říct, že příbramská nemocnice je jistá vlajková loď v moderních metodách. Jsou v ní lidé, kteří to pořád posouvají dále a o ty je potřeba pečovat," říká docentka Jarmila Drábková.

Jedné z přednášek se ujal specialista na cukrovku a onemocnění ledvin Milan Kvapil z Interní kliniky FN Motol. Pozvání na Kadeřábkovy dny už několikrát přijal s tím, že je fajn si s kolegy popovídat nejen na odborné úrovni, ale také poslechnout si ostatní přednášející.

"Poslechnu si rád všechny novinky ve stravitelném podání. Medicína jde rychle dopředu a je potřeba se neustále zajímat o nové metody. Diabetiků diametrálně přibývá," konstatoval lékař.



S Jarmilou Drábkovou o vztahu k Příbrami a digitalizaci v lékařství a Milanem Kvapilem o cukrovce a vybavenosti příbramské nemocnice připravujeme rozhovory.