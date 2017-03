Lidé už odpad třídí, města i tak doplácejí

Třídění odpadu je jednou ze základních činností lidí při nakládání s komunálními odpady. Je to povinnost vyplývající ze zákona o odpadech. Většina z nás už bere třídění odpadů jako samozřejmost, někteří ale stále vhazují plastové lahve do kontejnerů na komunální odpad.

„Stále je hodně lidí, které třídění odpadu vůbec nezajímá. Papír, sklo i ostatní odpad vhazují do jednoho kontejneru. Je to nezodpovědnost. My doma třídíme vše. Děti k tomu vedu od malička. Doma třídíme i plechovky. Je to o zodpovědnosti," konstatovala Marie Šubrtová z Berouna.

V Berouně je ale naštěstí těch zodpovědných lidí převaha. Díky nim Beroun v loňském roce uspěl v soutěži Středočeského kraje. V soutěži ve sběru tříděného odpadu se umístil na druhém místě.

Do soutěže, která se konala v rámci projektu „Podpora recyklace a využití odpadů z obcí Středočeského kraje" se zapojilo 1137 středočeských měst a obcí. Druhé místo je tak obrovským úspěchem.

Velký podíl na tomto úspěchu mají Berouňané. Hlavně ti, kteří berou třídění odpadů jako samozřejmost. „Kontejnery u našeho domu jsou často plné. Doslova přetékají. Takže musíme využívat i ty v okolí," poznamenala Katka Tichá z Velkého sídliště a dodala: "Přivítala bych podzemní kontejnery, které mají v sousedním Králově Dvoře. Jsou šetrnější k okolí a mají i větší objem."

O podzemní kontejnery na tříděný odpad by stáli i obyvatelé Hořovic. V Králově Dvoře slouží obyvatelům už od konce roku 2015.

Třídění odpadu patří ke stylu života také mezi obyvateli Příbrami a celého regionu. Dokonce jsou obce, které v třídění soutěží nebo motivují lidi různými výhodami, jako například nižšími poplatky za odvoz odpadu. Příkladem mohou být Sedlčany, které v minulých letech převzaly za třídění odpadu křišťálovou popelnici.

Podle mluvčí slánské radnice Lucie Krčkové obyvatelé Slaného loni vytřídili z komunálního odpadu celkem 149,56 tun papíru, 142,2208 tun skla, 131,0678 tun plastu, 3,785 tun tetrapacků, 25,82 tun kovů a 50,089 tun textilu. Důkladný a příkladně propracovaný systém v umístění kontejnerů na tříděný odpad, mají v Novém Strašecí. Místostarostka Libuše Vosátková popsala: "Lidé je u nás využívají hodně. Třídí vše. Plasty počínaje dosluhující elektronikou konče. Mají k dispozici i sběrný dvůr. Počet míst, kde jsou kontejnery umístěné je podle Libuše Vosátkové dostatečný. Na odpad město doplácí.

V Kladně si lidé zvykli třídit. Kontejnery bývají často přeplněné a město postupně navyšuje počty svozů na kritických stanovištích. "Sběr tříděného odpadu není ziskový. Náklady na něj byly za rok 2016 zhruba 9,8 milionu. Získali jsme 6,7 milionu korun," uvedla Lenka Růžková, mluvčí Magistrátu města Kladna.

