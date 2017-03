Likvidace bioodpadu je zdarma, městům se to vyplatí

Region - Likvidace bioodpadu je zdarma, městům se to vyplatí Středočeši nezůstávají pozadu ve třídění biologického odpadu. Lidé si za poslední roky i díky vstřícným krokům radnic zvykli odpad separovat a mnohým není lhostejné, co hodí do popelnice.

Popelnice na bioodpad. Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Kladno V Kladně bioodpad z hnědých popelnic odvážejí lidem ze soukromých zahrad jednou za 14 dní, a to podle velikosti pozemku. Nádoby jsou 120 litrové i větší. Bioodpad je odvážen zdarma do kompostárny v Libušíně. Vzniklý kompost se využívá při údržbě městské zeleně a zároveň je prodáván jako hnojivo," řekla mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková. Pokud lidé potřebují odvézt více odpadu mimo svoz, platí v překladišti v Libušíně 500 korun za tunu.

Také čtěte: Oprava mostu na Zavadilku začne v dubnu Příbram Příbramáci také najdou ve městě kontejnery na bioodpad, nebo mohou využít kompostárnu. Město nedoporučuje bioodpad pálit kvůli stížnostem sousedů, spíše radí odvážet jeho velké množství do sběrného dvora," sdělil Petr Milec z příbramského odboru životního prostředí.



Na Příbramsku letos poprvé poskytnou biokontejnery i lidem v Sázkách. V Dobříši chtějí poskytovat zdarma kompostéry pomocí dotace. Lidé svůj zájem o ně vyjádří v anketě. Zájemci z Příbramska mohou využít služeb kompostárny. Ta je v Rožmitále pod Třemšínem. Otevřena od března do listopadu.

Rakovník V Rakovníku požádali o dotaci na nákup kompostérů. „V prvním kole by měli rozdat lidem asi 350 kompostérů. Biopopelnice zde sváží dvakrát v týdnu, podle potřeby i třikrát. Dál si bioodpad odváží svozová firma do vlastní kompostárny. Bioodpad se ve městě pálit podle vyhlášky nesmí. V Jesenici biopopelnice nemají, ale svoz bioodpadu funguje na sousedské dohodě. „Máme svozový vůz s kontejnerem. Podobně to funguje například v obcích Soseň nebo Bedlno. Tam většinou přistavujeme kontejner v pátek, aby si lidé mohli posekat přes víkend trávu,"popisuje starosta města Jan Polák. Obyvatelé vozí bioodpad zdarma také na sběrný dvůr.

CO PATŘÍ DO HNĚDÝCH NÁDOB NA BIOODPAD listí, tráva

zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny apod.

kousky větví i keřů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem)

spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)

zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, kousky jablek apod.

čajové sáčky, kávová sedlina

skořápky z vajec CO DO NICH NAOPAK NEPATŘÍ! tekuté zbytky jídel

kosti, maso, uhynulá zvířata

biologicky nerozložitelné látky

jiné odpady

Autor: Redakce, Kateřina Husárová