Martin Kupka sedlčanské nemocnice vzkázal: Zajistěte personál k obnově interny

Příbramsko - Na Krajském úřadu Středočeského kraje se v pátek 10. února uskutečnilo další kolo jednání, které svolal zástupce hejtmanky pro oblast zdravotnictví Martin Kupka.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Opět byli přizváni zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny, sedlčanské radnice a sedlčanského domova pro seniory, Mediterry – Sedlčany provozující městskou nemocnici v Sedlčanech a VAMEDu, jehož je tato akciová společnost součástí.

Události dostaly spád po oznámení, že k 21. prosinci společnost Mediterra – Sedlčany „dočasně" uzavírá lůžkové interní oddělení, a to z důvodu nedostatku lékařů. Pojišťovna dala svolení k přerušení této činnosti do 31. března 2017 a Mediterra dostala za úkol zpracovat a předložit varianty řešení k další fungování tohoto zdravotnického zařízení pro region čítající kolem 30 tisíc obyvatel.



V návrzích je upřednostňována domácí péče, rozšíření lůžek na následné péči, nabídky ambulantních služeb nebo různé kombinace. Sedlčanský starosta některé nápady vítá, ale jen jako doplněk k oddělení interny. Také hospitalizaci pacientů v Oblastních nemocnicích v Příbrami nebo v Benešově pro pacienty, kteří dřív mohli být doléčeni v Sedlčanech, nepovažuje za trvalé řešení. V tom ho jednoznačně podporují i ostatní starostové 23 obcí Sedlčanska.



„Osobně nadále prosazuji, aby byla činnost interny obnovena," trvá i nadále na svém stanovisku starosta Jiří Burian s tím, že další jednání na kraji se má uskutečnit 9. března v 16 hodin, kde by měl podrobně ředitel sedlčanské nemocnice Roman Vanžura dokladovat, jak se snažili chybějící lékaře sehnat.

Výsledek není ani černý, ani bílý

Martin Kupka nám bezprostředně po skončení pátečního jednání sdělil: „Výsledek není ani černý, ani bílý. Rozešli jsme se s tím, že prvořadým úkolem pro Mediterru je zajistit personál k obnově akutních lůžek interny. K tomu kraj společnost vyzval. Myslím, že si Mediterra uvědomuje, že je to i v jejím zájmu. Pokud se vydá jinou cestou, tak se pouští na tenký led. Naše největší zdravotní pojišťovna nemusí nasmlouvat služby, o které si společnost Vamed – Mediterra řekne, protože úhrady jsou v její kompetenci. Zároveň nemůžeme čekat, zda a kdy se obnovení interny podaří, a tak Vamed – Mediterra dostala za úkol zpracovat krizový scénář a rozpracovat reálné varianty restrukturalizace oddělení následné péče."



I přesto, že to nyní mezi Mediterrou coby provozovatelem zdravotní péče v regionu a sedlčanskou radnicí, která je majitelem objektu, hodně jiskří, má radnice dále zájem do modernizace budov investovat. V návrhu rozpočtu, který budou schvalovat zastupitelé města v pondělí 20. února, jsou ve výdajové částce na úpravu nemocničního areálu 3,5 milionu korun.

„Počítáme s opravou fasády nemocnice a vnitřního trajektu átria, s odkanalizováním dvora, s výměnou oken v administrativní budově, kde ještě nejsou osazena a v zadní části staré polikliniky, kde mají ordinace také lékaři, dokončíme zrekonstruování vnitřních rozvodů vody, elektřiny a kanalizace," uvedl k záměru místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel.

Autor: Marie Břeňová