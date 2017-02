Mateřinka v Dobříši pojme po přístavbě dalších 56 dětí

Dobříš – Město Dobříš získalo peníze na přístavbu nového pavilonu v areálu mateřské školy. Celková částka dotace na zvýšení kapacity školky na Větrníku činí přes 19,5 milionu korun.

Dětská skupina. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Libor Plíhal

Mělo by se jednat až o 56 nových míst. Přístavbou tak vzniknou dvě nové třídy. Počítá se také se stavbou nutného zázemí a posílením kapacity kuchyně. Přístavba nezasahuje do stávající budovy, tím pádem se provoz školky nijak neomezí. Rovněž v případě kuchyně, kde se jedná o pořízení klimatizace, by se mělo vše stihnout o letních prázdninách.

Také čtěte: EET prodejce zatím ze stánků na náměstí nevyžene

Zděná patrová přístavba bude umístěna v bezprostřední blízkosti stávajících budov mateřské školy. Dosavadní budovy by pak měly být společně s novou výstavbou propojeny. V současnosti probíhá výběr zhotovitele stavby.

Nepřehlédněte: Martin Kupka sedlčanské nemocnice vzkázal: Zajistěte personál k obnově interny

Zahajovací práce by měly začít na jaře tohoto roku. Předpokládaný termín ukončení stavby je pak stanoven na 30. srpen 2018.