Média vs. realita aneb Jak se vyznat v informačním světě a nezbláznit se z toho

Příbram - Média ovlivňují život každého z nás možná víc, než si uvědomujeme. Sdělovací prostředky, jak se jim také říká, ať už jde o noviny, časopisy, internetové portály, rozhlas nebo televizi, oslovují masově veřejnost, které slouží jako hlavní zdroj informací o tom, co se děje doma či ve světě.

Milan Vidlák.Foto: archiv pořadatelů

I proto si mnoho lidí dodnes myslí, že jejich jediným úkolem je veřejnost informovat, a že když to bylo v televizi, musí to být pravda. Jenže nemusí. O tom svědčí i dnešní atmosféra ve společnosti, kde se jednotlivé názorové proudy překřikují a ohánějí slovy jako manipulace, propaganda nebo „falešné zprávy". Přednáška Média vs. Realita – Jak číst mezi řádky a nebýt manipulován v Knihovně Jana Drdy se pokusí svět médií a jeho zákulisí přiblížit.

„Nevěřit všemu, co se nám předkládá, je prvním předpokladem úspěchu," říká zkušený novinář Milan Vidlák, který prošel například Lidovými novinami nebo Mladou frontou a se světem českých médií má více než desetileté zkušenosti. „Důležité je snažit se porozumět alespoň základům informačního světa, naučit se ,číst mezi řádky´ a vyznat se v proudu informací, které se na nás valí, abychom nebyli tak snadno manipulováni, a pokud možno zůstali alespoň trochu v obraze," říká žurnalista, který nyní vede vlastní měsíčník Šifra – časopis pro ty, kteří čtou i mezi řádky. Není to podle něj úplně snadný úkol. A to i proto, že problémem dnešní doby není nedostatek informací, ale jejich přebytek. To, že jich je tolik, a mnohé z nich, které do veřejného prostoru proudí, jsou navíc často zcela protichůdné, ale způsobuje, že máme mnohdy pocit, že se v nich ztrácíme. Kvantita totiž ještě nemusí znamenat kvalitu.

Jak ale rozpoznat mediální manipulaci? Jak se jí ubránit? Proč jsou některá média schopná tvrdit, že černá je bílá? Proč jsou v nich některé věci tabu? Jak se tvoří virtuální mediální realita? A jak se z toho všeho, co se z obrazovek a novin valí, nezbláznit? O tom všem bude řeč v úterý 7. února od 18.00 v Knihovně Jana Drdy.