Mediterra chce upřednostnit domácí péči před hospitalizací

Sedlčany – Radní v Sedlčanech dostali ve středu 8. února na stůl čtyři varianty, v nichž ředitel sedlčanské nemocnice Roman Vanžura nastínil, kudy by mohla dále kráčet zdravotní péče v regionu Sedlčanska. Návrhy společnosti Mediterra – Sedlčany posoudí při další společné schůzce na Krajském úřadu Středočeského kraje v pátek 10. února zástupce hejtmanky pro oblast zdravotnictví Martin Kupka a další zainteresovaní. Důležitéou roli sehraje i vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny. K záměrům zaujmou stanovisko také zastupitelé Sedlčan v pondělí 20. února.

NA MIMOŘÁDNÉ valné hromadě Sdružení obcí Sedlčanska padala na hlavu ředitele nemocnice ostrá slova. Zástupci obcí vydali usnesení, v němž požaduji, aby interna byla v nemocnici zachována. Foto: Marie Břeňová

Hotovou lavinu jednání strhla Mediterra, která šokovala sedlčanskou radnici závěrem loňského roku strohým sdělením, že kvůli nedostatku lékařů „dočasně" uzavírá lůžkové oddělení interny. Na zprávu zareagovali i starostové a obyvatelé regionu. Starostové Sdružení obcí Sedlčanska se sešli v závěru ledna na mimořádné valné hromadě tohoto svazku, který zahrnuje 23 členských obcí. Vydali společné usnesení, v němž jednoznačně požadují od společnosti Mediterra Sedlčany, která je členem skupiny VAMED, zachování interního oddělení. Jednání se na vlastní žádost účastnil i ředitel Vanžura. Od starostů si vyslechl velmi ostrá slova. Většina ze starostů zastává názor, že šlo o změnu připravovanou delší dobu. „Nejsmutnější je, že byla utajovaná a cílená. Starostům vadilo, že nebyl včas informován majitel nemocnice, kterým je město. Vedení radnice a ani svazek obcí nebyly včas požádány o pomoc při řešení problému. Padl také názor, že region Sedlčanska je s počtem obyvatel kolem 30 tisíc veliký a to do toho nepočítáme rekreační sezónu," sdělil mimo jiné k průběhu mimořádné valné hromady sedlčanský starosta Jiří Burian a prohlásil: „My starostové požadujeme internu zachovat a jestli to Mediterra neumí, tak ať to nedělá."

Vanžura naprosto odmítl, že by šlo o záměr s cílem přeměnit lůžkové oddělení výhradně na takzvanou léčebnu dlouhodobě nemocných. V argumentech se opíral o to, že nedostatek lékařů je celorepublikový problém, kdy jich chybí v systému českého zdravotnictví nejméně tisíc. Konkrétně v Sedlčanech potřebuje lůžkové oddělení interny k obnovení činnosti pět lékařů. V současné době je zde jen primářka společně s bývalou primářkou, která pracuje na poloviční úvazek. A právě špatnou personální politiku vedení Mediterry si brali starostové obcí Sedlčanska na paškál.

„Chápu, že starostové regionu mají nějakou představu o tom, jak by zdravotní péče měla být zajištěna. Hájí zájmy města a regionu. Na druhé straně je personální realita, kterou já nedokážu ovlivnit. Byl bych rád, kdybychom nalezli kompromisní řešení, které bude vyhovovat obyvatelům regionu," uvedl ředitel Vanžura. „Pokud se nám nepodaří internu znovu zprovoznit, měli bychom se domluvit s krajem a hlavně se zdravotními pojišťovnami na rozšíření jiných zdravotních služeb, které by tento výpadek částečně kompenzovaly," vybídl Vanžura a naznačil, co má na mysli: „Ve zpracovaném materiálu možná trochu idealisticky sděluji, že jak se medicína vyvíjí, by změna do budoucna mohla přinést občanům více pozitiv než negativ."

Výhodu osobně vidí v posílení zdravotnické záchranné služby o jednu sanitku a posádku. Tuto pomoc kraje kvitovali i starostové regionu, ale pouze jako dočasné zástupné řešení. Vanžura dále uvedl, že by za dobrou zprávu považoval, kdyby se podařilo rozšířit lůžka následné péče, aby se víc pacientů mohlo doléčit v regionu Sedlčanska v dosahu rodiny. Posun k lepšímu vidí v rozšíření ambulantní péče a zlepšení dostupnosti specializované ambulantní péče, aby za ní nemuseli obyvatelé dojíždět do jiných měst. V materiálu se soustředil také na zajištění domácí péče v případech, kdy by se místo hospitalizace pacienti mohli dále léčit v domácím prostředí. „Domácí péče by spočívala v tom, že by zdravotní sestra objela denně deset dvanáct klientů, dovezla jim léky, změřila tlak, píchla jim injekci, převázala by jim ránu, zkontrolovala jejich zdravotní stav místo toho, aby těch deset nebo dvanáct lidí jelo do nemocnice," uvedl příklad. O vývoji situace budeme čtenáře dále informovat. (mb)