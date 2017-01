Mějte se rádi a kila půjdou dolů, radí cvičitelka

Příbram - Novoroční předsevzetí spojené s hubnutím a cvičením je pro řadu lidí evergreenem. Díky tomu jsou v lednu posilovny a fitness centra někde přeplněná, v Příbrami o něco navštěvovanější, protože počet „fitek" a posiloven se ve městě za poslední roky hodně rozrostl.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Majitelé fitness center lednový nárůst klientů zdůvodňují tím, že v posledním měsíci v roce si málo lidí najde na cvičení čas. Naopak v lednu lidi nutí cvičit jak novoroční předsevzetí, tak špatné teplotní podmínky venku.



Otázkou je, zda noví sportovci vydrží. Podle většiny trenérů více jak padesát procent zájemců o zdraví životní styl odpadne do konce měsíce. Podobné zkušenosti má za třicet let působení v oboru Tomáš Ježek, majitel Fitness Ježek v Příbrami. „Je to už taková klasika. Někteří klienti chtějí nejdříve něco shodit, ale zaměřujeme se hlavně na posilování. Také se tu setkáváme s tím, že svou snahu klienti po měsíci vzdají, ale pokud rozhodnutí nepramení přímo z vůle člověka, nemá smysl se o něco snažit," konstatuje několikanásobný český mistr v kulturistice a benčpresu Tomáš Ježek.

ZÁKLAD JE MÍT SE RÁD

Příbramská cvičitelka jógy, air yogy a alpinningu Bára Šamánková svým pohledem na hubnutí vyvrací všechny fámy o tom, že člověk zhubne dřinou a odpíráním. S úbytkem ani náhlým lednovým návalem na „cvičišti" se nepotýká. Její klienti, a to nejen ženy, ale i muži, děti a senioři, už postupně berou cvičení jako součást životního stylu a pochopili, že s dávkou radosti jdou kila dolů téměř sama.



„Snažíme se pro cvičence vymýšlet stále něco zajímavého, takže k nám přicházeli i v prosinci, i když jich přišlo asi o dvacet procent méně. Mnoho lidí už bez cvičení nedokáže být ani o svátcích, stalo se jejich životním stylem," říká sympatická Bára a poukazuje na to, že základem je naučit se hospodařit s energií. Ono se totiž lehce stane, že se člověk neřízeným zápřahem najednou vydá ze svých sil a tělo řekne dost. Bára se o zdravý životní styl zajímá od raného mládí a s hubnutím má zkušenosti u svojí maminky.



„Pamatuji se, že si mamka stěžovala na to, že je tlustá a podstupovala různé drastické diety. Když ji teď v jejích šedesáti letech pozoruji, má krásné tvary a sem tam nějaký špíček není vůbec na závadu. Ráno vyběhne bosá na zahradu, při práci venku vlastně cvičí jógu, aniž by si to uvědomovala. Největší úspěch je mít se rád i s nedokonalostmi a pak jsou kila sama dolů," dodává Bára.