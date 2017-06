Mladí zdravotníci použili své znalosti v soutěži

Příbram /FOTOGALERIE/ – Zahrada a atrium příbramské zdravotnické školy se na jedno dopoledne proměnily v dějiště fiktivních nehod. Do soutěže První pomoci se zapojila první třída masérů, druhá třída zdravotnických asistentů a zdravotnického lycea.

Do tohoto kola postoupili ti nejlepší z dubnového třídního kola , kdy každá třída měla to své. Motivací pro soutěžící je postup do krajské prestižní soutěže ve Lhotce u Mělníka.



Soutěže budoucích zdravotníků bývá vždy velmi emotivní. Mráz po těle přechází při pohledu na fiktivní situace a maskovaná zranění, která žene mladé zdravotníky k zodpovědnosti při záchraně života. „Snad si uvědomují, že v reálné situaci budou oni těmi nejdůležitějšími," komentuje učitelka Jarmila Milcová zásah soutěžících u fingované autonehody, kde se o volant opírá zraněná žena, vedle vozu leží na zemi cyklista. Opodál ve stanu vedle ohniště zaznívá hysterický řev mladíka, který se hroutí ze zranění opilého kamaráda.



Zvládnout situaci na jedničku není jednoduché. Je potřeba dát si dohromady všechny nabyté vědomosti. Skupinka musí na všechno přijít sama. Vyhodnotit situaci, vyhledat všechny zraněné, část zjišťuje stav raněných, stabilizuje, ošetřuje krvácení, zlomeniny, jeden komunikuje po telefonu s dispečerem záchranky. Opodál stojí v reflexní vestě člen hodnotící poroty a nesmí soutěžící na nic upozornit, jen si zapisuje, asi jako Lucie Hasalíková ze třetího ročníku oboru Zdravotnický asistent. „Hlášení nehody je snad nejhorší, jak jsem zjistila," usmívá se. V téhle roli je poprvé a pocit je to prý hezký zvlášť, když někdo ví, co má dělat.

„Je radost ty lidi pozorovat. Jakmile ale přijde někdo, kdo neví, což se nám stalo dvakrát, tak je to potom takový divný," popisuje svoje poznatky studentka hodnotící svoje o rok mladší spolužáky. Kolik zraněných by podle Lucie Hasalíkové při soutěži „přežilo"? „U dvou skupin by zranění přežili, u dvou asi těžko," směje se dívka.



Z pohledu pedagogů je taková soutěž pro žáky velmi přínosná. Mohou aplikovat, co se za celý školní rok naučili. Simulují kardiopulmonální resuscitaci, transport a ošetření zraněných v šoku, v bezvědomí, pod vlivem omamných látek. Přitom si nejlépe zafixují potřebné údaje, které je nezbytné sdělit, jako například popis místa, aktuální stav postiženého, mechanismus zranění a podobně. Učitelům se líbí také to, s jakým hereckým nasazením do soutěže žáci vstupují.



Všechno dění hodnotí rozhodčí z řad odborných učitelů a s rozhodováním jim pomáhají třeťáci, kteří uspěli v krajské soutěži u Mělníku. Ostatní žáci si užívali role figurantů, pomocníků či diváků, účastnila se celá střední škola.



Na přípravě celé soutěže se podíleli všichni učitelé odborných předmětů a vedení školy za finanční podpory. Vítězná družstva a nejlépe hodnocené velitelky získali sladkou odměnu a dobrý pocit.