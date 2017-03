Možnost parkování bez karty v Dobříši se krátí na dvě hodiny

Točník – Hrad Točník si mohou zájemci až do konce března prohlédnout vždy o víkendu, a to v době od 10 do 16 hodin. V této době se konají i komentované prohlídky. V dubnu se otevírací doba této středočeské památky rozšíří kromě pondělí na všechny dny v týdnu. Mezi její hradby se mohou lide vypraviti od 10 do 17 hodin.