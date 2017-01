Mrazy nutí vodohospodáře k pohotovosti

Příbram – V současných mrazech mají napilno nejen údržbáři silnic, ale také vodohospodáři, kteří častěji vyjíždějí k poruchám na vodovodním a kanalizačním potrubí. Počet poruch vystoupal nad dlouhodobý průměr, jak Příbramskému deníku sdělila mluvčí Kristina Blaszczyková, mluvčí společnosti 1.SčV, nejvýznamnějšího provozovatele vodohospodářského majetku na Příbramsku a Říčansku.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Karel Pech

„Větší havárie, které přerušily dodávku pitné vody pro větší počet obyvatel přibližně 500, řešili v Jesenici, Čelákovicích i v Příbrami. Většinou se ale naštěstí jedná o menší poruchy," uvedla Blaszczyková.



Na počátku letošního roku je podle mluvčí počet havárii na vodovodech a kanalizacích zvýšený oproti dlouhodobému průměru. „Tento stav lze podle předpovědi očekávat i nadále, zejména pak s přicházející oblevou, kdy se z důvodu kolísání teplot půda začne pohybovat a vytvářet tlak na potrubí.," vysvětlila mluvčí.



Aby byl dopad na odběratele při přerušení dodávky vody co nejmenší, snaží se to podle Blaszczykové vodohospodáři řešit vhodnou manipulací na síti, a nebo přepojováním různých tlakových pásem. „Mrazy totiž nedovolí řešit náhradní zásobení pitnou vodou přistavenými voznicemi, jelikož při nízkých teplotách dochází k zamrznutí přívodního kohoutu" doplnila.



Dalším z faktorů ovlivňujících množství havárií je stáří vodovodní sítě, ale i nekvalitní materiály, které se využívaly při pokládce vodovodních řadů, např. tzv. šedá litina, Tyto faktory vodohospodářská společnost ve spolupráci s městy a obcemi postupně, v rámci finančních možností, zlepšuje. Řadě potenciálních havárií mohou zabránit i obyvatelé. V zimě by měli například mnohem pozorněji a častěji kontrolovat své vodoměry.

Kristina Blaszczyková za vodohospodáře upozornila, že případné zamrznutí vodoměru a armatur na vodovodní přípojce často způsobuje jejich poškození. Při oblevě pak vytéká voda z těchto poškozených míst.



Rady, jak se postarat o vodohospodářský majetek, získají zájemci v zákaznickém centru nebo na zákaznické lince 1.SčV.



„Doporučujeme odběratelům se na případné přerušení dodávky vody připravit, a to prostřednictvím SMS INFO, kdy registrovaní zákazníci jsou v předstihu informováni o přerušení dodávky vody a mohou tak předzásobit svoji domácnost, kancelář či úřad pitnou vodou," připomněla Kristina Blaszczyková. Jedná se o službu bezplatnou a zájemci mají možnost se zaregistrovat na stránkách www.voda-info.cz nebo prostřednictvím operátora call centra na tel. čísle 840 111 322, nebo 601 275 275.