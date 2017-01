Mrazy udeřily. Bezdomovci najdou přístřeší v noclehárně

Příbram – Přežít další mrazivý den. To je nyní každodenní výzva pro příbramské bezdomovce. Na holičkách ale nezůstanou. Hlavu mohou složit v noclehárně nedaleko radnice. A zájemců není málo.

To potvrzuje i vedoucí nízkoprahové centra Lenka Nešverová. Denně si prý přijde pro pomoc zhruba patnáct lidí.



„Na postel přijímáme od 20 do 22 hodin. Lidé mohou zůstat až do ranních sedmi hodin. Pokud není žádná postel volná, přijímáme na takzvanou teplou židli. Tedy místo, které je zcela zdarma. Lidé u nás zůstanou v teple a bezpečí. Nikoho neodmítáme," dodala Lenka Nešverová.



Lidé najdou v centru pomoc i během dne. Zahřát se mohou třeba polévkou. Za darované potraviny a oblečení budou lidé v centru velmi vděční.



„Přijímáme oblečení, hlavně zimní bundy a cokoliv teplého. Také potraviny bez prošlé lhůty," uzavřela Lenka Nešverová.



NOVÁ NOCLEHÁRNA V AREÁLU BÝVALÉ VÝTOPNY

Nadějí pro bezdomovce je nové centrum s noclehárnou, to už několik týdnů roste v areálu bývalé výtopny. Kontejnerové bydlení za více než sedm milionů ale využíjí zřejmě až v dubnu. Do centra si lidé přijdou nejen pro polévku, ale i pro radu. Poskytnuto jim bude i základní ambulantní ošetření.



„Z osmdesáti procent se jedná o pracující osoby, bohužel z nejrůznějších důvodů, jako jsou například exekuce či další finanční problémy, se ocitli bez bydlení. Rozhodně se většinou nejedná o povaleče, se kterými by nebylo možné spolupracovat," sdělila už dříve místostarostka Alena Ženíšková.

Zřízení nízkoprahového centra je ale pouze jednorázová pomoc, dlouhodobě problematiku bezdomovectví nevyřeší. Radní proto chtějí tuto skupinu lidí motivovat k tomu, aby si postupně nalezla zaměstnání a vlastní bydlení. Začleňování by měla na starosti sociální firma, která s technickými službami bude spolupracovat.



„Nízkoprahové denní centrum poskytuje službu všem, kteří pomoc potřebují. Obávám se, že mnozí lidé si spojují takové zařízení s povaleči a opilci, kteří se poflakují okolo nebo uvnitř takového zařízení. Tato představa je však bohužel zcela mimo realitu," vyvrátila některé námitky vůči noclehárně místostarostka Příbrami Alena Ženíšková.



Útočiště by v centru mělo najít téměř třicet lidí. Jelikož půjde o jednoduchou variantu kontejnerového bydlení, je možné i postupné rozšiřování. Buňky budou připojené ke kanalizaci, vodovodu a elektřině.



Někteří obyvatelé přilehlého sídliště se ale vzhledem ke stavebním a bouracím pracím obávali zvýšené hladiny hluku a prašnosti v souvislosti s výstavbou. Žádali proto o doložení hlukové studie a studie prašnosti v rozsahu jimi vlastněných nemovitostí a dětských hřišť.



Kromě toho odpůrci stavby požadovali vrácení věci stavebnímu úřadu k novému projednání. Radní tvrdí, že také kvůli řešení stížností a podávání námitek se výstavba noclehárny zpozdila téměř o rok.