Muž obžalovaný kvůli bombové výhrůžce v Příbrami dostal podmínku

Příbram - Soud potrestal podmínkou muže obžalovaného kvůli předloňské bombové výhrůžce v centru Příbrami.

Vyměřil mu tříletý trest s pětiletou zkušební dobou a zároveň mu nařídil ambulantní psychiatrické léčení. Rozsudek zatím není pravomocný, řekl dnes ČTK mluvčí příbramského soudu Miloslav Boudník. Kvůli plané výhrůžce radnice předloni zrušila slavnostní zahájení adventu.



Také čtete: Zajistěte péči o pacienty, vzkazuje hejtmanství sedlčanské nemocnici



Podle Boudníka byl muž odsouzen za šíření poplašné zprávy a dostal úhrnný trest i za další skutky. "Byly to celkem tři útoky, mimo jiné to náměstí předloni," dodal mluvčí.



Pachatel podle kriminalistů vložil do poštovní schránky dopis s textem, že se pod náměstím T. G. Masaryka nachází bomba, která exploduje při slavnostním zahájení adventu v době mezi 17:00 a 22:00.



Na programu oslav byla mimo jiné vystoupení skupiny Argema, zpěvaček Marcely Holanové a Heleny Vondráčkové a ohňostroj. Krátce před začátkem akce policie dostala anonymní dopis, prostor byl proto uzavřen a zhruba 150 policistů, strážníků a dobrovolných hasičů pomáhalo s evakuací pěti stovek lidí z náměstí a okolních budov.

Nepřehlédněte: Nehoda na Monínci: lidé údajně křičeli na personál, ať lanovku zastaví



Na místo byli povoláni také psovodi se speciálně vycvičenými psy na vyhledávání výbušnin. Nic ale nenašli. Radní kvůli obavám z paniky rozhodli o tom, že akce se nebude konat ani v jiném termínu.