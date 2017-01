Muže na Příbramsku zasáhla petarda do oka

Střední Čechy - Středočeská záchranka na silvestrovskou noc posílila tým operátorů tísňové linky 155 o dvě pracovní síly, takže celou noční směnu byla v kladenské centrále ZZS SČK/zdravotnickém operačním středisku ZZS SČK 8 call-takerůa 2 dispečeři, kteří tzv. vodí sanitky.

Ohňostroj, Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Hned na začátku své směny vyjížděli kutnohorští záchranáři na pomoc muži, který byl po požití velkého množství alkoholu v bezvědomí. Do příjezdu posádky byl volající dispečerem instruován v poskytování první pomoci. Poté záchranáři muži poskytli odborné ošetření na místě, přepravili ho do kutnohorské nemocnice a předali do péče tamních lékařů.

Na Benešovsku mladá dívka včas neodhodila petardu a ta ji výbuchem zranila na ruce. Slečna si záchranářům stěžovala na necitlivost prstu. Pacientka byla po ošetření transportována do benešovské nemocnice na oddělení chirurgie.

Další "silvestrovské" zranění bylo po 22. hodině způsobeno nadměrným požitím alkoholu a dokonce drog. Na Kladensku si intoxikovaný muž způsobil pádem poranění hlavy, kvůli kterému musel být záchranáři ošetřen a přepraven do slánské nemocnice.

Na Příbramsku byl mladý muž před půlnocí zasažen petardou do oka. Rozhodl se však, že převoz do zdravotnického zařízení si zajistí sám se svými přáteli/rodinou. Po poučení byl tedy na vlastní žádost ponechán na místě.

K dalšímu poranění rachejtlí došlo na Rakovnicku, když mladšímu muži svým výbuchem způsobila poranění prstů horní končetiny. Posádka muže po poskytnutí přednemocniční péče převezla do rakovnické nemocnice na oddělení chirurgie.

Na Praze-východ bylo pár minut po půlnoci rachejtlí popáleno dítě. Chlapec měl popálené předloktí (1.-2. stupeň) a po ošetření ho posádka předala kolegům z vinohradské nemocnice v Praze.

S postupujícím časem a vyšší hladinou alkoholu v krvi docházelo k různým rvačkám hostů restauračních zařízení. Na Praze-východ tak při jedné z ručních výměn názorů došlo ke zranění muže. Tomu bylo ošetřeno tržné poranění a poté byl přepraven do zdravotnického zařízení.

Mladistvý těžce intoxikovaný alkoholem na Praze-západ nebyl schopný žádných reakcí, žádné komunikace se svým okolím a ani záchranáři. Ve stavu takřka bezvědomí byl posádkou zajištěn a přepraven na JIP krčské nemocnice.

Tradičně alkohol nejen v krvi pacientů komplikuje samotné zásahy, kdy udílené „chytré" rady od alkoholem posilněných svědků události končí třeba i verbálním napadením posádek. Petra Effenbergerová, mluvčí středočeské záchranky