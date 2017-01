Na běžky nemusíte do hor, u Brodu jsou ideální podmínky

Příbram, Brod - Nedělní slunečné počasí nechalo málokoho při domácí pohodě. Když vyjedete kousek za město, někam do lesů, rázem si připadáte jako na horách. Ne každý má dost času a peněz dopřávat si horský vzduch. Za ideálními zimními podmínkami se ale nemusí na Šumavu nebo do Alp, stačí vyrazit na běžky přímo do Brodu u Příbrami.

Brod se stal určitým pojmem i pro příznivce zimní dovolené. Již od počátku 20. století projíždí místní běžkařské trasy po okolí. "V okolí Brodu je při příznivých sněhových podmínkách utvořena hustá síť běžkařských tras vhodná jak pro začátečníky, tak i pro ty náročnější. Na mnohých půdách můžeme nalézt skutečně staré lyže, které pochází z počátků 20. století a po právu můžeme nazývat region jako rájem pro běžkaře," čerpá ze svých zkušeností obyvatel Brodu Josef Hovorka, jenž se právě v okolí svého bydliště jako dítě naučil lyžovat, což později zúročil.



„Lyže se dříve vyráběly z tvrdých materiálů, používal se především jasan, buk, habr, klenice či bříza. Dřevo se nejprve čtyři roky vysoušelo, po té napařovalo, ohýbalo a sušilo a ručně hoblovalo. Tedy daleká cesta k dnešním materiálům," říká Josef Hovorka, který vytvořil mapy Brodu a okolí pro běžkaře.



A to není všechno, na tratích kolem Brodu můžete kroužit odpoledne po práci či po škole, jestliže si uděláte o trochu více času, můžete vyjet také k Památníku Vojna. Trasy vedou nádhernou krajinou v okolí Brodu. Tři trasy po okolí si nyní může za ideálních podmínek vyzkoušet skutečně každý.



„Právě zde jsem se naučil lyžovat, byly to začátky na stráních kolem Brodu, kdy po letech jsem měl možnost proniknout až do Švýcarska a v organizačním výboru připravovat závody Světového poháru v alpských disciplínách ve Wengenu nebo Lenzerheide," vzpomíná Josef Hovorka.



Typické pro tento mikroregion Brod je množství sněhu, který se zde drží ještě v době, kdy v okolí po něm už není ani památka. Počet dní se sněhovou pokrývkou se v posledních letech snížil, přesto v letošním roce panují prakticky ideální podmínky. Teploty v zimním období dosahují v průměru -3°C až -20°C. Lidé zimní podmínky začali využívat již na počátku 20. století ke své zábavě, ke které patřil také sport, především běžecké lyžování nebo sáňkování.



"Projížďku na běžkách je možné si zpestřit i v okolí Památníku Vojna a poznat některé z příběhů na Naučné stezce Po stopách politických vězňů. Přímo v Brodě je k vidění betlém italského typu z Valle di Ledro a vánoční strom, který bude ve Brodě až do Hromnic, což je 2. února," dodává Hovorka.

