Na D4 začne uzavírka kvůli přestavbě mostu

Skalka - Na dálnici D4 na Příbramsku v pátek začíná dlouhodobá uzavírka u 41. kilometru kvůli přestavbě mostu přes dálnici. "Auta nebudou moci projíždět pod mostem, ale budou se mu vyhýbat po souběžné silnici třetí třídy od Dlouhé Lhoty, okružní křižovatce a nové silniční spojce na Dubenec.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Objížďka potrvá až do zprovoznění nového mostu na konci září. Demolice starého mostu je plánována o víkendu, od pondělí do podzimu se bude stavět nový. Cena přestavby je 36 milionů korun bez DPH," sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Stavbaři budou dnes na vozovku navážet štěrk, aby vytvořili takzvaný polštář, do nějž se bude most shazovat. Od rána proto budou auta od Prahy odkláněna po provizorním přejezdu na souběžnou silnici číslo III/00412 a kruhový objezd a vracet se budou novým výjezdem ve směru na Dubenec zpátky na strakonickou silnici. Stejně se bude jezdit v opačném směru od Strakonic. Pod mostem bude dálnice neprůjezdná, přejezd přes most bude dnes ještě možný.

O půlnoci na sobotu bude uzavřena i silnice I/18 vedoucí přes most. Objízdná trasa bude vyznačena přes Příbram a Milín. "Zhruba mezi 02:00 a 03:00 nastoupí silniční fréza, která z mostu odfrézuje asfalt. Vlastní bourací práce, kdy se do mostu fyzicky zakousnou bagry, by měly začít od 06:00," řekl ČTK hlavní stavbyvedoucí Jiří Pöschl. Most by podle něj měl jít k zemi za denního světla kolem 07:00 nebo 08:00. "Bude záležet na tom, jak rychle povolí," dodal.

Od pondělí začnou práce na výstavbě nového mostu, trvat mají do konce září. Provoz na silnici I/18 mezi Sedlčany a Příbramí bude obnoven po obousměrných nájezdových rampách po polovině dálnice pod již zbouraným mostem.

Termín zprovoznění nového mostu byl stanoven na 27. září. "Stavba bude zprovozněna společně s prodloužením D4," uvedl Studecký. Výstavba nového úseku D4 od Skalky s křižovatkou se silnicí II/118 začala před dvěma lety. Na prodloužení strakonické dálnice netrpělivě čekají zejména lidé v Dubenci, kudy je vedena veškerá doprava z Prahy na Strakonice a do Písku a dál až na hraniční přechod ve Strážném. Díky nové stavbě bude tranzitní doprava odkloněna mimo obec.