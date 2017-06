Na Dni sportu v Příbrami se představí i známí sportovci

Příbram – Den sportu startuje už tuto sobotu v přírodním areálu Nového rybníka v Příbrami. Celodenní program začne v 9 hodin a je nabitý soutěžemi, sportovními exhibicemi a dalšími aktivitami, které doplní účast hvězd českého sportovního života.

Kateřina Neumannová.Foto: Deník/Vladimír Šťastný

Celodenní akce v přírodním areálu Nového rybníka bude pokračovat večerním programem v blízkém letním kině. Vstup na celodenní i večerní program je zdarma.

„Program slavnostně zahájí v 9 hodin starosta města Příbrami Jindřich Vařeka, „olympijský" oheň pak na ostrůvku uprostřed rybníka zapálí významná příbramská běžkyně Tereza Čapková. A koho dále na Nováku uvidíme? Například olympijskou vítězku a mistryni světa v běhu na lyžích Kateřinu Neumannovou, zlatého fotbalového olympionika Ladislava Vízka, nebo tenisové sestry Plíškovy vyzpovídají moderátoři celého sportovního dne Michal Hrdlička a Marcel Forejt. Účast rovněž přislíbili badmintonista Petr Koukal, bývalý fotbalový útočník a reprezentant České republiky Horst Siegl, někdejší profesionální tenistka Klára Koukalová, bývalý český profesionální hokejový brankář Milan Hnilička, bývalý československý fotbalový representant a fotbalový trenér Jan Berger a další sportovní osobnosti," přiblížila účast významných sportovců mluvčí radnice Pavlína Svobodová.

Na žádosti o autogramy jsou zvyklí také hráči týmu Real Top Praha. Osobnosti kultury a sportu sehrají benefiční zápas, jehož výtěžek poputuje na charitativní účely. „Jsme rádi, že jsme naším programem oslovili slavné sportovní osobnosti, ale považuji za důležité zdůraznit, že vedle nich se do akce zapojí zejména mnoho sportovních svazů a klubů," informovala příbramská místostarostka Alena Ženíšková s tím, že se na desítkách stanovišť představí profesní i amatérské organizace a formou připravených disciplín seznámí zájemce se svým zaměřením. „Velice si vážím jejich úsilí, času a energie, kterou do toho všeho vložili," doplnila.

Autogramiáda

Všechny sportovní osobnosti jsou připraveny rozdávat podpisy. Ne všichni však přijedou se svými podpisovými kartami. Zájemci o podpis si tak mohou s sebou na Den sportu přinést obrázky či plakáty svých oblíbenců a nechat si je podepsat. Pro ty, kteří je mít nebudou, město Příbram připravilo speciální kartičky, na kterou lze podpis získat. K dostání budou během akce.

Sportoviště na Nováku bude rozděleno do barevných zón. Děti musí absolvovat sportovní disciplínu v každé z nich. „Vyhraje úplně každý," slibuje Alena Ženíšková s tím, že po absolvování 11 sportovních disciplín z různých sportovních zón získá každý účastník do patnácti let zlatou medaili, se kterou se bude moci vyfotit na stupních vítězů.

Kluziště, trampolínky, přelet větroně či závod ve šplhu

Výhodu budou mít návštěvníci, kteří si donesou lední brusle. Ano, i v létě si mohou zabruslit na umělém kluzišti o velikosti 8 × 14 metrů s tzv. radarovou zónou měřící přesnost a rychlost střely vypálené na branku, ale budou moci i ostatní, počítá se i s bruslemi k zapůjčení. Kdo ještě nebyl na jumping party, může zaujmout místo na některé z 50 trampolínek a do rytmu hudby si zaskákat přímo pod širým nebem. Skvělou diváckou podívanou bude i exhibiční závod ve šplhu v režii Sokola Příbram. V případě dobrých povětrnostních podmínek kolem 13. hodiny nad areálem Nového rybníka přeletí větroň Aeroklubu.

Na programu je i ukázka závodního aerobiku klubu Oxygen, ukázka létání Svazu modelářů ČR, vystoupení Mažoretek Příbram, ukázka výcviku psů Kynologického klubu, vystoupení Tanečního centra R.A.K., Bobcats Cheerleaders, vystoupení Bruslařského klubu Příbram, ukázka bojového umění Pankration gym, vystoupení Team gym Sokola Příbram a mnoho dalšího.

Po ukončení sportovního dne se v 17.30 hodin otevřou brány nedalekého letního kina, kde od 18 hodin zde začne série sportovních a tanečních exhibic, ohnivých akrobatických show a dalšího zábavního programu. Večer se ponese v duchu výjimečných sportovních výkonů. Ve 22.15 hodin bude celý den i večer slavnostně ukončen ohňostrojem odpáleným z hráze rybníka.

Kudy neprojedete, kde zaparkujete a kde si můžete odložit kolo

Kromě zábavy se obyvatelé Příbrami budou muset připravit i na některá omezení. Řidiče čeká v den oslav celodenní uzavírka ulice Milínská v úseku od kruhového objezdu Drupol po odbočku na Brodskou, prostor bude zároveň sloužit návštěvníkům jako parkoviště. Další místa pro automobily zajistí parkoviště v blízkém okolí (před čerpací stanicí MOL na Flusárně, před viaduktem v ulici Březnická, u zimního stadionu a plaveckého bazénu a před Kulturním domem); cyklisté si kola mohou odložit do depa přímo na Nováku, vedle minigolfu.

V zájmu bezpečnosti pak nelze do areálu vnášet například nádoby všeho druhu, tyče na selfie snímky či větší balení parfémů a laků (seznam nepřípustných předmětů níže). Jako již obvykle budou nápoje čepovány do zálohovaných vratných kelímků. Pro sběratele a milovníky pestrých designových drobnůstek se budou prodávat upomínky jako sluneční brýle, silikonové náramky, skládací lahve na pití, kšiltovky a batůžky.

Nechte doma!

V následujícím seznamu naleznete souhrn předmětů, které není dovoleno vnášet do areálu Letního kina a přírodního koupaliště Nový rybník: – alkohol – lahve a nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.) – potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů) – sklo či skleněné předměty – drogy, toxické a omamné látky – nadměrná zavazadla – zbraně, nůžky – notebooky (mimo VIP prostor) – výbušné látky a hořlaviny – dalekohledy, selfie-tyče – parfémy, laky nebo deodoranty nad obsah 100 ml – jízdní kola, koloběžky a jiné dopravní prostředky či sportovní náčiní (lze odložit na hlídaném depu u vstupu do areálu z Milínské ulice) – ostatní nebezpečné předměty.

Vstupy do areálu budou tři: od viaduktu v Březnické ulici, z Milínské ulice a z horní brány u letního kina. Vstup od skateparku bude uzavřen.

Příbramský den sportu navazuje na sportovní a kulturní události loňského roku a kromě zábavy by měl přivést především děti k zájmu o pohyb a zdravý životní styl. Při pohledu na realitu trávení volného času nových generací a stoupající problémy se zdravím a váhou nejde o žádný malý cíl. Den sportu v takovém rozsahu by se ovšem nepodařilo připravit bez finanční podpory z řad samospráv, soukromých společností a dalších organizací.