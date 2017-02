Na festivalu v Pelhřimově se blýsknou i Sedlčany

Střední Čechy – Lodičky a společenský oděv do batohu, sednout na kolo a tradá do práce. Kdo to alespoň jednou zkusil, nejenže vyškrtl ze silnic jeden čmoudící výfuk, ale poznal, že se člověk v práci cítí po fyzické a duševní stránce tak nějak lépe.