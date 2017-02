Na kole do práce: letos se poprvé k akci přidá Příbram

Střední Čechy – Lodičky a společenský oděv do batohu, sednout na kolo a tradá do práce. Kdo to alespoň jednou zkusil, nejenže vyškrtl ze silnic jeden čmoudící výfuk, ale poznal, že se člověk v práci cítí po fyzické a duševní stránce tak nějak lépe.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

A přesně o to se snaží projekt Na kole do práce, do něhož se letos prvně zařadí Příbram.



Dobrá nálada kolegů zaručena

„Soutěž je velmi oblíbená v 27 českých městech. Má hravou formou motivovat zaměstnance, aby se během května dopravovali do práce a z práce co nejčastěji na kole, nebo pěšky. Udělali tak něco pro svoje zdraví a kondici a také pro čistší životní prostředí města. Lepší nálada celého pracovního kolektivu je zaručena," tvrdí ze zkušenosti koordinátoři letošní premiérové soutěže v Příbrami Petr Peškař a Marcel Forejt, známá dvojice zakladatelů podleského triatlonu Brdonoš.



Kolo není podmínkou, můžete běžet, bruslit

Soutěž by mohla motivovat aktivní šéfy. Je určená pro 2 až 5 členné týmy, z jedné firmy může být neomezené množství týmů. Každý účastník se registruje zvlášť na www.dopracenakole.cz. Registrace probíhají od začátku března.



„Zaměstnavatel může za své zaměstnance zaplatit startovné, uspořádat případně vnitrofiremní soutěž. Jednotliví účastníci platí startovné 290 korun, což je startovné v březnu, za které získají účastnické triko s logem soutěže, možnost vyhrávat drobné i hodnotnější ceny, účastnit se zdarma partnerských akcí a stanou se součástí této skvělé cyklokomunity. No a kdo nechce jezdit na kole, může se účastnit jako běžec, chodec, koloběžec, či třeba in-line bruslař," vysvětluje Petr Peškař, jehož před deseti lety projekt oslovil natolik, že se jednoho rána vydal na kole z Podlesí do Prahy, stejně tak v sezoně cestuje i do Plzně.

Tolerance řidičů

Zeptali jsme se, jak vnímá toleranci řidičů. „Vzhledem k tomu, že kolo se už hodně rozšířilo a lidi za volantem si na cyklisty už trochu zvykli, jsou citlivější. I když stalo se, že mě dodávka vzala zrcátkem do ramene, ale dopadlo to dobře. Trvá mi to přes dvě hodiny, autem je to hodina. Jasně, cesta domů už je trochu namáhavější," přiznává Petr Peškař.

Příbramskou ochutnávku soutěže v šetrném cestování podporuje i radnice, v současné době se pracuje na konkrétním programu, jehož se může veřejnost v květnu v Příbrami poprvé zúčastnit.

Zajímavosti soutěže v číslech