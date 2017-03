Na nové knize se podíleli lidé mnoha oborů

Praha, Příbram - Přispět k přeměně Brd podle potřeb turistů, ale také se zasazovat o ochranu území, kde dlouhodobě působili vojáci a běžným návštěvníkům byl vstup zapovězen. To jsou úkoly, jež by měla plnit rozvojová agentura, jejíž vznik ve čtvrtek posvětili středočeští radní. Schválili záměr vzniku vlastní agentury, jejím prostřednictvím se kraj chce přímo podílet na rozvoji Brd. Ta by měla úzce spolupracovat s obcemi, a to jak s těmi středočeskými, tak i v Plzeňském kra­ji.