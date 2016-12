Na přestavbě Nováku se budou podílet vězni

Příbram – Na stavbě nového odpočinkového areálu v okolí příbramského Nového rybníku se budou podílet i vězni. Dohodu o spolupráci města s bytízskými vězni ale musí odsouhlasit rada.

Areál přírodního koupaliště Nový rybník. V červnu na tomto místě proběhly také velké oslavy 800. výročí města.Foto: archiv města



„V tuto chvíli se bavíme o částce 55 korun za hodinu, přičemž cena zahrnuje sociální zabezpečení, dovolené a tak dále. Pro město je to velmi výhodné, vlastní pracovník by nás totiž stál minimálně násobek," řekl Příbramskému deníku starosta Jindřich Vařeka.



K ceně je nutné ještě připočítat náklady na dopravu a dohled mistra. Speciální ostraha prý nebude nutná. „Tito lidé nejsou potenciálně nebezpeční. Jedná se o zhruba čtyři vězně, kterým za nedlouho skončí výkon trestu. Proto dozor ani nebude nutný," objasnil Vařeka. Před několika týdny už vězni pomáhali s odbahněním rybníku a zpevňování hráze. A starosta si první spolupráci chválí.



„Máme za sebou víkend, kdy vězni dělali tu nejhorší práci, třídili jsme kamení, suť do hromádek, abychom mohli začít materiál ihned zpracovávat. Pokud počasí o víkendech dovolí, budeme v tom pokračovat," ohodnotil zkušenost starosta.



Přetvořit současný areál do modernějšího sportoviště a místa pro odpočinek vyjde město podle prvních odhadů na zhruba dvacet milionů korun.



Lidé poté najdou v okolí Nováku nové zázemí, sprchy, restauraci, staré budovy přijdou zbourat, v okolí přibude in-line dráha, která povede kolem Junioru a Fialáku, kompletní rekonstrukce se dočká i skatepark, kde se v budoucnu počítá s pořádáním soutěží na republikové úrovni. „Mělo by se to všechno stát v příštím roce," uzavřel příbramský starosta.