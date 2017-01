Na Příbramsku napadl sníh, D4 blokuje nehoda kamionu

Příbram – Zahrada duše je název výstavy příbramské výtvarnice a pedagožky Zdenky Fiedlerové, kterou od 17. ledna hostí Galerie Františka Drtikola na Zámečku-Ernestinu. Zájemci ji mohou navštívit denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin a to až do 19. února. Nejen o této výstavě, pořádané k životnímu jubileu malířky, jsme si se Zdenkou Fiedlerovou povídali.