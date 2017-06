Na Sedlčansku v neděli odstartovala cyklistická sezona

Sedlčany - Od postarších bicyklů až po ty nejmodernější a nejdražší kola bylo možné vidět v neděli 28. května hodinu po poledni na sedlčanském náměstí. Za řídítky se objevovali na startu cyklisté od těch nejmladších až po seniory.

Několik set účastníků si ani v horkém počasí, kdy se rtuť teploměru blížila ke třicítce, nenechalo ujít otevírání cyklistické sezóny na Sedlčansku. Šlo již o dvanáctý ročník. Ani jedinkrát nevynechal akci pořádanou Sdružením obcí Sedlčanska starosta Jesenice Miloslav Hrazánek. Stejně jako jiní účastníci měl na výběr trasu 20 nebo 40 kilometrů.

Tradičně zvolil tu vytrvalostní. Kilometrů se nelekal ani petrovický starosta Petr Štěpánek, s nímž jela na vyjížďku dcera Štěpánka Štěpánková. Volili delší okruh přes Příčovy, Dublovice, Svatý Jan, Krásnou Horu, Vysoký Chlumec zpět do Sedlčan. Dvacetikilometrová vyjížďka vedla přes Kosovu Horu, Štětkovice a Prosenickou Lhotu zpět do města. Tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska Štěpánka Barešová složila poklonu všem účastníkům, kteří se odhodlali i za vedra šlapat do pedálů. „Vloni jste mě proklínali za kopcovitý terén. Věřte, že letos to bude stejné. To ale neovlivním. Nejsme na Třeboňsku, jsme na Sedlčansku," řekla mimo jiné a požádala oba starosty, aby dali pokyn k odjezdu. Upozornila, že dojezd vytrvalostní i rodinné trasy je u tenisových kurtů blízko zimního stadionu. V cíli cyklisté dostávali upomínkové předměty, a byla tu pro ně připravena hudební produkce i občerstvení.

Víc lákala rodinná trasa



Sedlčanskem na kole se vydalo v neděli 28. května při 12. ročníku ze sedlčanského náměstí 278 cyklistů. Víc lákala rodinná 20kilometrová trasa, kterou zvolilo 162 účastníků. Na dvojnásobně dlouhý okruh vyjelo 116 lidí. Záviděnihodnou fyzickou kondici mají 75letá Božena Jandová a 74letý Jaromír Míka. Nejmladšími účastníky byli Julie Vačková a František Loch, oba narozeni v roce 2016.

Marie Břeňová