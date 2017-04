Na stávku řidičů nejvíc doplatí Příbramsko

Příbram – Lidé závislí na autobusové dopravě netuší, co je ve čtvrtek čeká za problémy. Ptají se proto na radničním webu městských úředníků, jaká bude situace, kdo se připojí a kdo ne.

Řidič autobusu. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Fanta



„O rozsahu stávky se dozvíme při pondělním jednání a o výsledcích budeme informovat," slibuje Ilona Trochová z oddělení silničního hospodářství. Odboráři v minulém týdnu potvrdili, že se ke stávce řidičů připojí i Příbram, což rozhořčilo spoustu lidí. Také Danu Rumanovskou, která je denně na městské hromadné dopravě závislá.

Také čtěte: Příbramští stavaři jsou nejlepší v republice

„Pro řidiče je to boj za vyšší platy, pro mě boj o život. Větší platy jim přeji, ale pro mě to znamená dvě hodiny navíc na nohách, a to je při deseti nebo dvanáctihodinové službě vysilující," říká Příbramačka s tím, že si nemůže dovolit kvůli stávce nepřijít do práce vzdálené od domova přes celé město.

Středočeský kraj bude požadovat po dopravcích, aby při stávce řidičů cestujícím zajistili náhradní dopravu. Povinnost vyplývá ze smluv, které má s dopravními společnostmi uzavřené. Podle radního pro dopravu Františka Petrtýla (ANO) se problémy dají očekávat hlavně na Příbramsku.

Nepřehlédměte: Je náš region připraven na povodně?



„Pokud stávka bude, Středočeský kraj bude po dopravcích požadovat, aby zajistili to, co mají ve svých smlouvách nasmlouváno, to znamená dopravu v rozsahu, za který jim platíme," uvedla středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

K tématu: Ať autobusy jedou i v den stávky, požaduje kraj