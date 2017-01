Na uzavření sedlčanské interny doplácejí i senioři

Sedlčany - Sedlčanská radnice dostala začátkem roku dopis, kde společnost Vamed, která provozuje sedlčanskou nemocnici, odpověděla na negativní reakci města k přerušení činnosti interního oddělení. Vedení nemocnice v dopise slibuje dialog.

„V dopise nám společnost oznamuje, že svolává na leden pracovní skupinu pro řešení situaci na interním oddělení. Do pracovní skupiny podle sdělení budou pozváni představitelé vedení Středočeského kraje, sedlčanské radnice, zdravotních pojišťoven a také experti na problematiku interní medicíny," informoval místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel.



„Výstupem jednání by měly být závěry, které by napomohly v březnu nastavit dlouhodobé odpovídající řešení v souladu s potřebami a regionem. Zároveň společnost VAMED oznamuje, že si vyžádá zpracování medicínského posudku nezávislého odborníka. Ten má posoudit stav interního oddělení v kontextu potřeb pro danou spádovou oblast," doplnil k dopisu, který společnost Vamed v minulém týdnu zaslala také redakci Příbramského deníku.

RADNICE TRVÁ NA REVIZI SMLOUVY

Rada města Sedlčany vydala nesouhlas s postupným snižováním potřebného, žádaného a smluvně dojednaného rozsahu lékařské péče. Vedení stávajícího provozovatele Mediterra-Sedlčany tak činí v neprospěch občanů, kteří jsou účastníky systému veřejného zdravotního pojištění. „Starosta bude také jednat se všemi obvodními lékaři, abychom znali kompletně všechny problémy, kdy je uzavřením interního oddělení přetržena návaznost následných vyšetření," sdělil Hölzel. Vedení radnice nadále požaduje od společnosti revizi nájemní smlouvy, protože jí poskytování lékařské péče neodpovídá. „Dalším úkolem, o který usilujeme, je posílení ambulantní služby. Interní ambulance je nyní v provozu v pracovních dnech od 7 do 15.30 hodin," doplnil místostarosta.



Starosta Sedlčan Jiří Burian se setká s Jaroslavou Kocíkovou, ředitelkou místního domova seniorů, kde nastaly v souvislosti s uzavřením interního oddělení problémy, protože řada klientů tohoto krajského zařízení užívala služby interního oddělení. „Současná situace, kdy převážná část pacientů je hospitalizována v příbramské nebo benešovské nemocnici, je pouze nouzovým postupem, nikoliv řešením," konstatoval Hölzel.

SENIORY PŘEVOZY ZATĚŽUJÍ

Jaroslava Kocíková potvrdila, že uzavření interního oddělení přineslo negativní změny jak pro klienty, jak pro celý Domov Sedlčany. „Vzhledem k velikosti našeho zařízení o kapacitě 300 lůžek se jedná o veliký problém. Nemocnice v Příbrami i Benešově jsou přeplněné a přes veškerou snahu naše klienty nemohou na potřebnou dobu hospitalizovat a ještě týž den je vrací zpět do našeho zařízení," upozornila s tím, že vzhledem k psychickému a fyzickému stavu seniorů je vzdálenější převozy zatěžují. „Interní oddělení nám bude chybět i při doléčení, protože velké kliniky překládají pacienty po výkonech do spádových nemocnic," podotkla. „Uzavření interního oddělení nás bude stát také nemalé peníze," sdělila ředitelka domova s tím, že podle předběžných propočtů jen za dopravu a doprovody by šlo o čtvrt milionu korun ročně. „Časové absence řidičů a doprovodů z řad zaměstnanců z ošetřovatelského úseku se navýší a budeme muset navyšovat služby," okomentovala základní výčet problémů, který by dlouhodobé uzavření interního oddělení největšímu středočeskému domovu pro seniory přinesl.



Stejné argumenty proti uzavření oddělení nemocnice sdělila v pátek sedlčanskému starostovi a senátoru Jiřímu Burianovi.

V pátek 13. ledna se bude konat schůzka s Martinem Kupkou, náměstkem hejtmanky pro oblast zdravotnictví a s Jaroslavou Němcovou, radní pro oblast sociálních věcí.

