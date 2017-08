Návštěvníci v Brdech parkují, kde je zrovna napadne

Obecnice /ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ - V létě je největší návštěvnost lesa, pokud rostou houby. „To se tady objeví spousta cizích lidí. Mám dojem, že po houbařích je také v lese největší nepořádek. Běžní turisté jsou vesměs slušní lidé, kteří třeba po ostatních i uklízejí. Když je dobrá úroda borůvek a brusinek, z okolních obcí chodí místní vesměs pěšky až na bývalé cílové plochy, to už je taková tradice,“ říká Václav Pernegr z Lesní správy Obecnice v následujícím rozhovoru.

Co nejvíce lidi do lesů přivádí?

Podle mě mnohonásobně víc lidí dřív bydlelo na vsi a pracovalo manuálně na svých hospodářstvích nebo v lese; mnoho bylo ve zdejším kraji takzvaných kovorolníků, kteří pracovali v průmyslu a přitom měli ještě doma hospodářství. Obecně měli lidé víc pohybu při práci, takže neměli potřebu a ani čas ještě někam chodit. Pohyb venku nyní lidem chybí, proto existuje turistika a další rekreační sporty. Toto je však spíš otázka na nějakého sociologa. V období úrody lesních plodů ovšem lidi přivádí do lesů možnost jejich sběru.

Jaké jsou největší problémy, které návštěvníci svým chováním způsobují?

Nám vcelku žádné problémy nevznikají. Lesní personál v Brdech byl ovšem zvyklý, že do lesa nikdo nesmí a že tam taky nikdo nebyl to je specialita vojenských újezdů a ta v Brdech již padla. Takže si na lidi zvykáme. Jediné, co mně napadá, je parkování aut při houbařské sezóně. Mnozí řidiči si neuvědomují, že z lesní cesty může potřebovat vyjet služební vozidlo nebo kamion s dřívím, a klidně zaparkují tak, že se to nedá. To je pak problém.

Jaké vám vznikají škody?

O škodách se dá mluvit například v letním období, když každoročně několikrát přivoláváme hasiče ke špatně uhašeným ohništím. Naštěstí se většinou podaří toto místo objevit, než se rozhoří skutečný požár, ovšem i tak je to vždy velmi nepříjemná a závažná situace. Může se snadno stát, že doutnající ohniště nezjistíme včas, oheň se rozhoří. Loni na jaře nám takto shořelo půl hektaru nadějných mlazin.

Vidíte ve zvýšeném počtu lidí i nějaká pozitiva?

V současné době se klade důraz na takzvanou lesní pedagogiku, to znamená, že dětem a mládeži se na praktických ukázkách představuje činnost lesníka a život v lese. Sleduje se tím, že dnešní od přírody většinou dosti odtržená mládež bude mít o tomto jakési povědomí. Pokud bude mládež více chodit ven, určitě to bude lepší, než aby seděla u počítače. Takže z obecného hlediska to určitě pozitivní je.

ŠÁRKA SPÁČILOVÁ