Nejhezčí dárek pro rodiče je zdravé dítě

Příbram - V kontrastu s pozlátkem, který nás pokaždé před vánočními svátky obklopuje nejen z televize, ale i při nákupech, stojí příběh rodiny Sýbkových z Žežic, která si víc než cokoli na světě přeje zítra pod stromečkem vidět šťastné a zdravé dítě. Ještě před rokem tomu tak nebylo.

Rodina Sýbkova z Žežic. Foto: soukromý archiv

Poklidný život se rodině změnil loni v únoru. Petra, maminka tehdy osmiletého Honzíka, si všimla, že modřiny u chlapce, které nejdříve přičítala fotbalovému nadšení, nemizí. Naopak zůstávaly a přibývaly další. Honzík absolvoval vyšetření krve, na jehož základě lékaři vyslovili závažnou diagnózu: myelodysplastický syndrom, neboli krevní onemocnění charakterizované poruchami vývoje a vyzrávání krevních buněk s potenciálně zhoubným vyústěním. Ihned byla zahájena imunosupresivní léčba ve Fakultní nemocnici Motol.



Loni v říjnu Honzík podstoupil transplantaci kostní dřeně. „Po transplantaci jsme s Honzíkem byli v nemocnici dva a půl měsíce, provázely nás různé komplikace," vzpomíná Petra.



Vlivem léčby měl Honzík velmi oslabenou imunitu, běžná viróza by mohla malého pacienta ohrozit. Důležité bylo dodržovat přísné hygienické podmínky. Nesměl například mezi děti, cestovat hromadnou dopravou, domácnost musela Petra denně desinfikovat. Součástí byla také nízkobakteriální strava.

„Musíte dávat pozor, aby všechno jídlo bylo snědeno nejdéle do 24 hodin po otevření. Proto jsme pořídili pro Honzíka speciální malou ledničku, abych s jistotou ohlídala čerstvost potravin," vypráví Petra, která krátce po stanovení diagnózy přerušila zaměstnání, aby mohla být synovi na blízku. Rodina tak přišla téměř ze dne na den o jeden příjem, zatímco výdaje spojené s léčbou rostly. V nemocnici rodině nabídli zažádat o pomoc Dobré anděly. První finanční příspěvek přišel následující měsíc. „Velmi si vážíme finanční podpory Dobrých andělů. Z příspěvků jsme nejvíce hradili nízkobakteriální stravu, častou dopravu do nemocnice či desinfekční přípravky, abychom synovi zajistili co nejsterilnější prostředí," říká maminka Honzíka.



Po transplantaci Honzík užíval velké množství léků, před měsícem oslavil první narozeniny od transplantace. Jeho stav se pomalu lepší a léků užívá čím dál méně. Už se občas může projet na kole či koloběžce a chodit na pár hodin do školy.

