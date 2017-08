Některá řemesla dále upadají. Chybějí žáci

Příbram /FOTOGALERIE/ – Když si chce člověk objednat řemeslníka, to se načeká. Truhláři, instalatéři, zedníci jsou těsně před vyhynutím. Zákazníky nestačí odmítat, protože nestíhají. To je dopad toho, že stát už několik let řemesla nepodporuje a většina rodičů chce mít ze svého potomka něco víc než řemeslníka.

„To se v v médiích pořád říká, že nemáme nástrojaře a řidiče a podle toho to teď vypadá. Přitom přijdeme o instalatéry, truhláře a podobně,“ nevidí situaci zrovna optimisticky Drahomír Krbec, ředitel Středního odborného učiliště v Hluboši, malé vesnické školy, která si ještě před několika lety zakládala na truhlářích, vybavila pro ně dílnu, jezdila s nimi po soutěžích a teď?

„Dřevařské obory – nic. Deset lidí ve třídě. Zato nově otevřený obor kadeřník se těší zájmu, stejně jako strojírenské obory, ty se drží bez problémů. Otevřeli jsme také kosmetický obor, tam je zájem půl napůl,“ konstatuje ředitel školy, kam z původních až 600 dětí dnes dochází zhruba 400. „Jsme škola na vsi. Truhláře tu máme asi tři a když chcete uříznout prkýnko, nemají čas,“ pousmál se Drahomír Krbec. Podle jeho názoru stát řemesla nepodporuje. „Tak třeba Středočeský kraj zrušil příspěvky na dopravu, to bylo bolavé zjištění, a omezuje stipendia. A tak zatímco je všude plno automechaniků, všude pláčou truhláři,“ dodává ředitel učiliště.



Že řemeslo už dneska není špinavá práce, jak se kdysi dětem vtloukalo do hlavy, tvrdí ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno Milan Lehocký. Z Dubna pochází spousta šikovných fachmanů – zedníků, malířů, obráběčů kovů. Jenomže tyhle obory jsou už dlouho zrušené. „Úplně vymizeli obráběči a zedníci, zůstávají automechanici, elektrikáři, instalatéři, ale ani tyto obory nejsou zcela pokryté a musíme z malých skupin uchazečů tvořit kombinované třídy,“ vysvětluje Milan Lehocký způsob výuky. Jednu třídu obsadí automechanici a zámečníci, druhou instalatéři a elektrikáři.



Za úspěch ředitel školy považuje letošní znovuotevření oboru zámečník, který byl roky neobsazen. Teď se do něj přihlásilo šest uchazečů.



„Vždyť firmy by si u nás snad učně některých oborů zabraly předem. Velký zájem mají o elektrikáře a zámečníky. Na kombinovanou výuku nám něco přispívá kraj, ale jinak je situace s řemeslem už několik let stejná,“ pozoruje Milan Lehocký s tím, že řešit to na učilištích je už pozdě. „Mělo by se začít u rodičů a už na základních školách, kde by se v dětech měla najít zručnost a směrovat je k řemeslu. Maturita není spásná, řemeslník má mnohdy lepší uplatnění a finanční ohodnocení, než člověk s maturitou. Obráběcí stroje nebo truhlářské stroje, komponenty pro instalatéry, to už není umouněná práce, jak jsme dříve slýchávali. To je předsudek,“ tvrdí ředitel školy v Dubně. Stále nízký zájem o řemeslo podle něho není jediný problém. Před začátkem roku řeší spíš nedostatek učitelů.



Školní areál v Dubně po rekonstrukcích prokoukl a vidět tu můžeme i hloučky dívek, které přilákal loni otevřený nový obor, jenž se neobejde bez výuky úpolových (bojových) sportů. K tomu nyní v SOŠ a SOU Dubno slouží speciálně vybavená tělocvična.



„Držíme se, jak můžeme,“ dodává Milan Lehocký. V areálu školy, kterou provozuje Středočeský kraj, přibývají sportoviště jako velká tělocvična, herna na stolní tenis, posilovna, hřiště s umělým povrchem a travnaté hřiště. Školu drží především nové moderní obory s maturitou, které jsou vhodné i pro dívky.



Zájem o obory v Dubně letos: