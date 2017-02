Některé školky v Příbrami otevřou na celé prázdniny

Příbram – Letní prázdniny jsou sice ještě daleko, ale už nyní si rodiče potřebují udělat jasno, kam umístí svoje předškoláky o letních prázdninách. Zdaleka ne všichni totiž mají možnost umístit potomky k babičkám a letní tábory vyřeší hlídání na dva týdny.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv



Školku po celé léto potřebuje pro malého Vojtu například Milena Nová. „Nejedeme na dovolenou a babička taky chodí do práce, nic jiného nám nezbývá," svěřila se Příbramskému deníku mladá maminka.

Také čtěte: Na kole do práce: letos se poprvé k akci přidá Příbram

Rodiče v Příbrami to letos budou mít s letním hlídáním lehčí. Město jako zřizovatel mateřinek přišlo s novinkou, která by jejich situaci měla usnadnit a děti zároveň ušetřit přivykání na nové a nové prostředí, a to vše právě na základě podnětu od rodičů.

„Nebudeme mít otevřeno ve všech školkách po týdnu, ale ve vybraných školkách a delší dobu. Pokud bude někdo chtít mít děti po celou dobu školních prázdnin ve školce, nebude jich už muset střídat pět nebo šest, otevřeny budou maximálně tři školky, ale zato celé dva měsíce," říká k letnímu provozu mateřinek místostarosta Václav Švenda.

Nepřehlédněte: Kauza teplárna: Shoda na znaleckém posudku. Významný posun, tvrdí starosta

Kapacita školek by měla být srovnatelná s předchozím rokem, kdy se ukázala jako dostatečná.

Nepříjemnost s papírováním ale zůstává. Do každé školky rodič musí přinést vyplněnou novou přihlášku s potvrzením od lékaře. Vzor bude pro všechny jednotný.