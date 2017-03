Nízkoprahový klub řeší trable dětí i venku

Příbram – Vstup do nízkoprahové Bedny v Příbrami je vždycky anonymní. Jenže někdy tam bývá tolik mladých lidí, že se člověku mezi ně ani nechce. Zvlášť, když jsou potíže. Možná tohle je jeden z důvodů, proč pracovníci Bedny víc vyrážejí za lidmi ven, do terénu.

Odpovědi na otázky, jak to v anonymním prostředí Bedny funguje, jestli má tahle práce smysl a kolik lidí se podařilo úspěšně dovést do dospělosti nebo vytáhnout z životních problémů, se zájemcům dostanou na blížící se oslavě narozenin Bedny, která dosáhla sedmi let existence. A že to nebyla cesta lehká, hlavně po finanční stránce.

Slavit se bude v příbramském Křižáku ve středu.

A s jakou novinkou Bedna přichází? V sedmém roce zařízení rozšířilo terénní poskytování služby z jednoho dne na tři, tudíž děti a mladí lidé mohou v ulicích Příbrami terénní sociální pracovníky potkávat mnohem častěji. A to podle lidí z Bedny za oslavu stojí. „Těší nás, že se služba stále rozvíjí a my v terénu můžeme být s dětmi a mladými lidmi více v kontaktu a poskytovat jim sociální služby i venku, mimo klub," konstatuje terénní kontaktní pracovnice Kamila Zelená.

Jako každý rok bude i letos oslava rozdělena do dvou částí. Během dopoledne Bedna přivítá představitele města Příbram, zástupce Středočeského kraje a další hosty z řad dlouhodobých podporovatelů a spolupracujících subjektů. Pracovníci krátce představí novinky z Bedny, přiblíží práci s dětmi a mládeží a pohovoří o tom, jak se jim práce s nimi daří. Svůj pohled na službu představí také samotní uživatelé služeb formou Bedna klipu, což je krátké video, které ve spolupráci s pracovníky uživatelé natočili.

Jak to v Bedně vlastně vypadá? Má práce s mladými lidmi smysl? Kdo v Bedně pracuje a kdo ji navštěvuje? Na tyto a podobné otázky dostanou návštěvníci odpověď v rámci dne otevřených dveří, který startuje v den oslav ve 14 hodin.

„Vítáme všechny, co se chtějí jen podívat, nebo i popovídat s pracovníky a porozumět smyslu naší práce," zve zájemce vedoucí služby Magdaléna Krásová.

Na odpoledne je připraven zajímavý program, hudební aktivity, turnaj ve stolním fotbálku a výtvarné dílny pro nejmenší návštěvníky.

