Nová cyklostezka bude, až se vyřeší pozemky

Dobříš - Druhou sezonu v Dobříši funguje půjčovna kol, nyní už chybí jen cyklostezka, která by cyklisty zavedla na zajímavá místa. Právě se na ní pracuje.

Nová cyklostezka by měla vzniknout mezi Dobříší a Starou Hutí se začátkem u dobříšského kostela Svatého Kříže. V minulých měsících prověřil odbor místního rozvoje majetkové vztahy k pozemkům kolem komunikace vedoucí do Staré Hutě. Následně navrhl celkem dvě možné koncepce na výstavbu cyklostezky.

První varianta zahrnuje cyklostezku na pravé straně silnice na Starou Huť vedoucí až za dálniční podjezd před obcí. „Tyto pozemky jsou ale ve vlastnictví šestnácti majitelů. Většina vlastníků, tedy přesněji jedenáct majitelů, vlastní pozemky po křižovatku, kde také končí chodník vedoucí z Prachandy. Zbylých pět majitelů vlastní pozemky směřující od křižovatky do Staré Hutě," uvedl před nedávnem starosta Dobříše Stanislav Vacek.

Druhá varianta nabízí trasu po levé straně vozovky, která by se později napojila na stávající chodník vedoucí od Prachandy, a poté by mohla pokračovat po pravé straně až do Staré Hutě. Počet vlastníku na levé straně je šest a následně je ještě sedm majitelů, kteří vlastní pozemky na pravé straně až do Staré Hutě.

Po vyhodnocení byla upřednostněna levostranná varianta ve spolupráci s obcí Stará Huť.