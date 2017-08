Nová smlouva Sedlčan a Mediterry má lépe definovat vztahy a majetek

Sedlčany - Zástupci sedlčanské radnice a společnosti Vamed Mediterra provozující sedlčanskou nemocnici se připravují na důležité jednání. Za účasti právníků obou stran budou v pondělí 11. září odpoledne poprvé projednávat návrh nové nájemní smlouvy, která by měla aktuálně charakterizovat současné poskytování zdravoní péče v městském zařízení a také například jednoznačně specifikovat movitý a především nemovitý majetek.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Sedlčanský starosta Jiří Burian upozornil, že rozhodně nepůjde o jediné sezení nad smlouvou. Zopakoval také, že v prosinci 2016 nemocnice uzavřela interní oddělení akutní lůžkové péče a soustředila se na rozšíření následné péče a poskytování vyššího spektrua ambulatních služeb od července 2017. „Žádné stížnosti nebo připomínky k této změně jsem od občanů dosud nedostal,“ podotkl starosta s tím, že o kritických reakcích se mu neszmiňoval ani ředitel nemocnice Roman Vanžura, s nímž se v závěru minulého týdne sešel.



Hovořili spolu například o tom, že platnost smlouvy o lůžkové části nemocnice s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (dále VZP) končí společnosti Mediterra 31. prosince letošního roku. „Podle informací, které mám, bude VZP uzavírat další smlouvu pouze na rok, to znamená do konce roku 2018. Na stejný časový úsek uzavře smlouvu na provozování ambulancí,“ informoval starosta Burian.

„Pojišťovna tak postupuje ke všem zdravotnickým zařízením. Těžko předjímat, co bude po roce 2018, ale nepředpokládám, že by byla nemocnice po tomto termínu uzavřená. Jde o všeobecný přístup VZP, která dříve uzavírala smluvní vztahy na pět let. Teď je zkracuje na rok. Když se ptám na kompetentních místech na koncepci ve zdravotnictví, dostávám odpověď: Až po volbách,“ podotkl.

„Nestabilní,“ potvrdil Burian, že to je nejvýstižnější termín pro stav současného českého zdravotnictví. „Nastala doba, kdy už nikdo nechce nic rozhodovat a řada věcí se odsouvá, až budou známy výsledky voleb do sněmovny a bude jasné složení vládní koalice a její program,“ dodal. Podle Burianových dosavadních poznatků je péče v České republice směřována zejména k fakultním nemocnicím. „Ministerstvo zdravotnictví to dalo najevo už tím, když se zbavilo povinností tím, že okresní nemocnice zpravidla převedlo na kraje. Městské, privátní nemocnice a ostatní druh nemocnic ministerstvo nijak zvlášť nezajímá,“ je přesvědčen.

Marie Břeňová