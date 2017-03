Nová sociální služba nabídne pracovní místa

Příbram – V příbramské sokolovně se od 7. do 9. dubna uskuteční Mistrovství České republiky a Slovenska v silovém trojboji a dřepu. Akci bude zajišťovat Jan Suda a jeho Powerlifting team, který už jednou do Příbrami podobnou akci přivedl, a to v červenci 2015.