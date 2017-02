O největším tajemství třetí říše bude vyprávět badatel a spisovatel Kučera

Region - Pohřební služby, aniž by o to stály, už několik let fungují jako sklad. Pozůstalí si nevyzvedávají urny s ostatky zemřelých, a ty se tak hromadí v provozovnách pohřebních ústavů. Leží tam i několik let. Ze zákona o pohřebnictví se urny musí skladovat dvanáct měsíců.