Obce hyzdí ruiny, jejich záchrana trvá roky

Příbramsko - Ruiny a chátrající objekty v obcích výletníky nepobuřují. Taková místa totiž mají svůj zvláštní půvab. Ale ne pro místní. Většina by si uměla představit, že by se objekt dal využít daleko lépe. Třeba k bydlení nebo k pořádání festivalů a společenských akcí.

Obecnice zachránila starou faru

Například budova fary v Obecnici. Církev se o ni nestará a místní jen přihlížejí její zkáze. Tomu je ale konec. Po více než deseti letech se obci podařilo budovu odkoupit i s přilehlými pozemky. Nyní vzniká projekt na její opravu s tím, že zde bude vytvořeno centrum celoživotního vzdělávání v Podbrdském regionu.

„Bude zachován vzhled fary a vnitřní prostory budou přizpůsobeny na vzdělávání včetně možnosti přednášek. Na projekt se obec pokusí získat dotace," říká starosta Josef Karas.

Z bývalých lázní byty

Pořádné sousto si před nedávnem vzaly Jince v podobě sedmimilionového úvěru na odkoupení bývalých lázní. K odvážnému kroku vedení městyse přistoupilo kvůli dlouhodobě plánované otázce bydlení.

Objekt je částečně zrekonstruovaný, ale bývalí majitelé vždy od záměru vystavět zde byty upustili. „V prvním patře je z bývalých sedmi bytů pět bytů prakticky po rekonstrukci. Zbývá v nich obložit koupelny a kuchyňské kouty, dokončit elektroinstalace, instalovat kotel a plynovou přípojku, osadit topení, dveře a položit podlahové krytiny. Předání bytů novým nájemníkům předpokládáme nejdéle v letních měsících," říká jinecký starosta Josef Hála.

Zámek v Rožmitále chátrá dál

Co dělá starosti obyvatelům a radním v Rožmitálu, je tamní přes deset let chátrající zámek. Není už žádným tajemstvím, že starosta Josef Vondrášek se několik let marně snaží zkontaktovat majitele žijícího v zahraničí, aby se s ním domluvil, co hodlá se zámkem dělat. Žádný výsledek.

„ „Stále se nám nevede podstatně zlepšit jeho stav. Je dominantou města. Jsme připraveni v našem úsilí podstatně přitvrdit," sdělil před časem starosta k zámku, s kterým jsou jen potíže.

Kvůli dluhům na dani rožmitálský zámek v roce 2014 zablokoval finanční úřad. Majitelem areálu, kam od středověku jezdil na léto arcibiskup pražský, je americký podnikatel Roderick Marshall.