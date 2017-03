Obce kolem Příbrami navrhují, co s haldami

Příbram – Státní podnik Diamo jako správce uranových odvalů požádal obce o vyjádření, zda chtějí haldy zachovat nebo zlikvidovat. A pokud jsou pro likvidaci, tak jaký způsob navrhují. Příbram se zatím nevyjádřila.

Pohled na haldy z Žežic, kde se také měří radiace.Foto: archiv Osadního výboru Brod



„My jako rada jsme k tomu nevydali žádné stanovisko, ale postoupili jsme tyto materiály do zastupitelstva, které se k tomu vyjádří," uvedl příbramský starosta Jindřich Vařeka v minulém týdnu při schůzce s novináři. Podobně by měly odpovědět Diamu ostatní dotčené obce jako Milín, Konětopy, Lešetice, Háje a další.

Materiál by se podle Vařeky mohl přemístit do okolí šachty číslo 16. „Je tam relativně místo a je tak jako tak ekologicky zatížené, čili tam by se nic nezměnilo," navrhl Vařeka.

Otázkou je, jak tam materiál dopravit. Mohlo by to být pomocí dopravníku po zemi, lanovkou nebo pomocí visutého přepravníku. „Nevedl by po zemi, takže by nerozdělil krajinu," řekl starosta. Přeprava materiálu má trvat deset až třicet let. Pokud by se zpracovával na místě pro potřeby stavebnictví, pak by mohlo jít až o stovky let.

Lidé na Příbramsku se nedávno bouřili proti plánům firmy Ekototalbau CZ, která chtěla využít hlušinu v areálu šachty číslo 15. Nakonec ale se záměru sešlo, Diamo nesouhlasilo. Podle investora by se těžba na životě lidí v okolí zásadně neprojevila.