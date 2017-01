Obce volají strážníky hlavně k odchytu psů

Příbram - V některých městech strážníci rozšiřují obvody, kde působí. To se ale netýká Příbrami, která po strážnících hladoví. Dost jich odchází za lepším platem.

Městská policie Příbram, psovodi v Brodské ulici.Foto: archiv MěÚ Příbram

Zatímco některá města vysílají své strážníky v rámci veřejnoprávních smluv po obcích v obvodě, příbramská městská policie zasahuje v okolních obcích pouze při odchytu psů.



„Když je potřeba, přijedou a okamžitě problém vyřeší. Měli jsme zájem o jejich službu při akcích, ale bylo nám řečeno, že nemají kapacity," říká starosta Obecnice Josef Karas a velitelka příbramské městské policie Jaroslava Vodičková jeho slova jen potvrzuje.



„Vzhledem k množství strážníků to zaprvé není možné, stále dobíráme. Zadruhé, i kdyby jich byl dostatek, jejich působení v okolních obcích jako prioritu nevidím, nejdůležitější je pro nás Příbram," míní velitelka Vodičková. Její předchůdce sjednal devět veřejnoprávních smluv s obcemi, kam na vyžádání vyrážejí strážníci odchytit psa a ve výjimečných případech vyjedou na pomoc při problémech v ubytovnách, jako například do Jinců. Výjezdy strážníků si obce musí zaplatit.



Mezi obce, s níž má Příbram veřejnoprávní smlouvu, patří i Bohutín, i tady občas strážníci odchytí zatoulaného psa. „Spolupráce s městskou policií je bez problémů. A s pořádáním akcí si vystačíme sami," sdělil Příbramskému deníku starosta Ladislav Turek.



Kolik by měla mít Příbram dohromady strážníků, aby splňovala představy vedení, si Jaroslava Vodičková netroufá odhadnout. „Bývali jsme na padesáti lidech. Od podzimu jsme přijali dva nové a od příštího týdne bude vyhlášeno další výběrové řízení s poptávkou po pěti lidech. Hodně nám je přetahuje Praha, ale ať se zeptáte kdekoli, je to celoplošný problém. Kritéria jsou přísnější, psychotesty nyní projde polovina zájemců. Navíc nejsme schopni strážníky zaplatit, tudíž fluktuace je veliká," dodává Jaroslava Vodičková.