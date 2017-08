Obce zaplatí agentuře podle počtu obyvatel

Příbram /FOTOGALERIE/ – V jiných regionech, ale i v zahraničí je běžné, že rozvoj a propagaci turistiky chráněných oblastí zaštiťují takzvané destinační agentury. Se vznikem CHKO Brdy se objevily dvě tyto společnosti, které měly zájem o Brdy. Protože ale nedokázaly najít společnou řeč a dotační podpora je možná pouze pro jednu z agentur, vložil se do toho Středočeský kraj. V Deníku jsme o tom již informovali.

Nedávno se proto náměstek hejtmanky Vít Rakušan vrátil z několikadenní cesty po obcích, kde probíral podmínky vzniku destinační agentury zastřešené pod krajským úřadem. Ten prosazuje přírodě blízký turismus, to znamená na vhodných místech vyznačení turistických a cyklistických tras, na vhodných místech ve vhodných vesnicích třeba i záchytná parkoviště.



„Jsme ochotni koordinovat vznik lokální strategie a pokusili jsme se navrhnout příspěvkový řád, kde by zjednodušeně řečeno měla obec platit 10 Kč za obyvatele,“ naznačil Rakušan. Středočeský kraj slibuje investovat do agentury pro Brdy a Podbrdsko 600 tisíc korun, což je prý trojnásobek toho, co se dává do jiných projektů. Součástí agentury budou zřejmě i Vojenské lesy a statky, které v Brdech hospodaří.



Kraj ale navrhuje podle rožmitálského starosty Josefa Vondráška vytvoření příliš velkého zájmového území. Prakticky od Mníšku až za Rožmitál k Hvožďanům. „Agentura by se měla věnovat ryze oblasti CHKO Brdy a blízkým obcím. Brdy jsou perlou středních Čech a nemá smysl uměle rozšiřovat záběr destinačky od Mníšku a také až někam k Povltaví,“ myslí si Vondrášek.