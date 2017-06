OBRAZEM: V Dobříši mají děti nové hřiště

Příbram /FOTOGALERIE/ - Černá páska přes oči a těm, co nemají se zrakem problémy, se rázem změní svět. Všechny starosti jdou stranou a jediné, co člověku běží hlavou, je dojít s pomocí slepecké hůlky a doprovodu do cíle bez pádu. Daří se. Mění se vnímání, ruka šátrá v prostoru, uši slyší hlasy lidí z klubu, je zvláštní nevidět, kdo všechno tu právě tráví nedělní čas.